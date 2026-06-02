Генич рассказал о работе с Бубновым: «Конечно, человек он непростой, чего греха таить»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич честно ответил, комфортно ли ему работать в эфире с футбольным экспертом Александром Бубновым.

– У вас сложился интересный тандем с Александром Бубновым в «Коммент. Шоу». Эфиры с ним были бы такими же огненными?

– Буду честен и откровенен: нет. Это совсем другой жанр. По части аналитики и работы в студии у Александра Викторовича всe замечательно.

Когда он путает фамилии или неправильно ставит ударения, это становится элементом шоу, добавляет пикантности.

Но, мне кажется, ему будет сложно держать нить игры, комментируя конкретный матч. Наш совместный репортаж начал бы дробиться.

– Легко ли было наладить с ним контакт в студии?

– Конечно, человек он непростой, чего греха таить. Какое-то время к его манере общения надо было привыкнуть.

Мне немножечко обидно, что наша работа в «Коммент. Превью» и «Коммент. ФМ» как правило превращается в интервью внутри эфира. Но, по-другому, и быть не могло.

Для аудитории всегда важнее мнение эксперта. Будь то Александр Викторович, Леонид Слуцкий или Виктор Гончаренко, которые сидели на том же месте. Я никогда не буду искусственно создавать конфликт, чтобы доказать своe «я».

Как уже говорил, готов подстроиться под кого угодно, лишь бы всем было уютно. В первую очередь – зрителям, которым не нужны подоплeки и конфликты. Они ждут хорошего и качественного репортажа или эфира.

Надеюсь, Александру Викторовичу со мной комфортно. У него всегда есть возможность высказаться, изложить свой взгляд на ту или иную проблему. Поэтому у нас всe гармонично.