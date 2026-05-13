Названо условие для перехода Черчесова в другой клуб РПЛ

Станислав Черчесов вряд ли покинет пост главного тренера «Ахмата» в ближайшее время.

«Существует одно важное обстоятельство, которое не позволит тренеру уйти из «Ахмата» по собственной воле. А именно, что у Черчесова с президентом клуба [Якубом] Закриевым есть договоренность – Стас отработает свой трехлетний контракт до конца. Прошло лишь 9 месяцев.

Для Саламыча сделали очень много в Чечне и многие его пожелания исполнили. Поэтому не стоит обращать внимания на другие клубы, даже если они тренера очень хотят. И как-то изменить порядок вещей может только сам «Ахмат», – написал журналист Иван Карпов.