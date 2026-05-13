Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы

13 мая, 12:17
2

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил вариант с назначением Ненада Бьелицу на пост главного тренера красно-синих.

«Какая‑то спорная кандидатура. Там фигурировали фамилии поизвестнее. Не нам выбирать тренеров, руководство выбирает – значит, они знают, что делают.

Если этого тренера подпишут, будем смотреть, как при нем будет играть ЦСКА. Сказать больше ничего не могу, потому что не знаю, как он работал. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: по сути, за титул там борются две‑три команды – как и в Сербии, где все обычно сводится к «Црвене Звезде» и «Партизану». Поэтому не показатель, что тренеры выиграют в этих чемпионатах.

У нас совсем другая история. Тренер незнакомый, поэтому делать какие‑то выводы сейчас было бы неправильно – не зная его работы, сложно что‑то обсуждать. Но надо довериться руководителям ЦСКА, которые знают, кого они ставят и какой футбол хотят видеть, – сказал Гришин.

  • 54-летний Бьелица покинул «Динамо Загреб» в конце 2024 года.
  • Под его руководством загребский клуб дважды становился чемпионом Хорватии, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны в 2018-2019 годах.
  • 4 мая исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов после увольнения Фабио Челестини с позиции главного тренера.
  • Красно-синие занимают в РПЛ 5-е место с 48 очками после 29 туров.

Еще по теме:
У Баринова конфликт интересов перед матчем «Локомотив» – ЦСКА 6
Вердикт РФС по отмене удаления Облякова в дерби «Спартак» – ЦСКА 7
Где смотреть матч ЦСКА – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 17 мая 2026
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Динамо Загреб Гришин Александр Бьелица Ненад
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1778665071
"...– значит, они знают, что делают." Они "знали,что делали", при назначениях :Березуцкого,Олица,Федотова,Николича,Челестини,Ханчарэнки... Где,щуки, титулы? Или мы не знаем,что они хотят? А тебя за эти верноподданнические слова,Гришин,всё равно в клуб назад не вернут.
Ответить
Коста008
1778666906
Вопрос в тех задачах, которые клуб ставит. Если, условно, развивать молодежь, а там - как пойдёт, то что Бьелица, что Галактионов - всё подходит. А если ЦСКА хочет за что-то бороться, то и тренера надо брать соответствующего, и трансферы делать соответствующие. И я не уверен, что сам клуб в его нынешнем состоянии готов бороться за чемпионство. Опять же, если уйдут Кисляк и Глебов летом, даже кто-то один из них, это уже большой удар по составу и невосполнимая потеря. Покупка Лусиано показала, что несмотря на браваду о деньгах и новых спонсорах, ЦСКА не готов покупать дорогих футболистов, если будет вариант попроще - они выберут его. А на средних или молодых легах и воспитанниках своей академии, еще и при слабом резерве, чемпионство не выиграть, конкуренты сильнее гораздо.
Ответить
Главные новости
Состав сборной России, россиянин сыграет за Бразилию на ЧМ-2026, новые тренеры «Акрона» и «Манчестер Сити» и другие новости
01:09
ВидеоУ Анчелотти не получилось правильно произнести название «Зенита»
00:42
18
ФотоНеймар и двое зенитовцев – в заявке Бразилии на ЧМ-2026
00:13
2
У Кононова появилось предложение в день увольнения из «Торпедо»
00:06
2
«Манчестер Сити» определился с новым тренером
Вчера, 23:37
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
3
Раскрыта причина увольнения Кононова из «Торпедо»
Вчера, 22:39
1
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
10
У «Сити» есть 2 кандидата на замену Гвардиоле
Вчера, 22:18
1
Стало известно, когда Гвардиола покинет «Сити»
Вчера, 22:07
Все новости
Все новости
Реакция «Зенита» на попадание двух игроков в состав Бразилии на ЧМ-2026
00:18
Бронзовый призер Евро-2008 Иванов рассказал, чем займется после игровой карьеры
Вчера, 23:46
Мостовой ответил, можно ли считать Семака лучшим тренером в истории
Вчера, 23:14
3
Игрок «Зенита» стал чемпионом двух стран за один сезон
Вчера, 23:05
3
Топ-3 тренера сезона РПЛ по версии Бубнова
Вчера, 22:53
«Спартак» рискует лишиться Барко
Вчера, 22:26
10
ФотоМостовой выложил фото с «омерзительным» игроком «Зенита»
Вчера, 21:47
4
ВидеоРечь Галицкого в раздевалке «Краснодара» после упущенного чемпионства
Вчера, 21:25
1
Семак сравнил достижения «Зенита» и «Спартака»
Вчера, 20:57
3
Червиченко заподозрил спартаковских легионеров в разгильдяйстве
Вчера, 20:51
2
Губерниев определил, кто должен возглавлять ЦСКА, а кто – «Динамо»
Вчера, 20:31
4
Джикия определил страну, где хочет продолжить карьеру
Вчера, 19:59
4
Болельщики определили, какая команда сильнее – «Спартак» 90-х или современный «Зенит»
Вчера, 19:09
27
Семин считает, что лучший игрок РПЛ выступает не за «Зенит»
Вчера, 18:56
10
Рабинер поставил точку в вопросе, кто сильнее как тренер – Романцев или Семак
Вчера, 18:21
17
Матерная реакция болельщиков «Зенита» на чемпионство
Вчера, 17:51
16
ЦСКА призвали не назначать экс-тренера «Спартака»: «Нахер он нужен»
Вчера, 17:28
11
ВидеоСоболев отпраздновал чемпионство в майке Дурана, у которого выиграл конкуренцию
Вчера, 17:22
5
ВидеоСоболев послал Мостового во время празднования чемпионства «Зенита»
Вчера, 16:55
18
Игрок «Ростова» одним словом описал пенальти «Зенита»
Вчера, 16:46
31
Игрок «Спартака» близок к переходу в «Локомотив»
Вчера, 16:35
3
ВидеоГлушенков уговорил попробовать алкоголь молодого игрока «Зенита»: «Один глоток, маленький»
Вчера, 16:23
21
Семин назвал главное разочарование сезона в РПЛ
Вчера, 16:10
2
Бубнов определил лучшего игрока сезона в РПЛ
Вчера, 15:38
6
Стало известно, получит ли Дуран медаль за чемпионство «Зенита»
Вчера, 15:26
9
Орлов дерзко ответил критикам «Зенита»
Вчера, 15:15
21
«Зенит» выплатит Венделу 30 миллионов рублей на вечеринку для игроков «Зенита»
Вчера, 14:52
15
Погребняк назвал футбольную столицу России: «Вы сомневаетесь?»
Вчера, 14:47
17
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 