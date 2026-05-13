Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил вариант с назначением Ненада Бьелицу на пост главного тренера красно-синих.

«Какая‑то спорная кандидатура. Там фигурировали фамилии поизвестнее. Не нам выбирать тренеров, руководство выбирает – значит, они знают, что делают.

Если этого тренера подпишут, будем смотреть, как при нем будет играть ЦСКА. Сказать больше ничего не могу, потому что не знаю, как он работал. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: по сути, за титул там борются две‑три команды – как и в Сербии, где все обычно сводится к «Црвене Звезде» и «Партизану». Поэтому не показатель, что тренеры выиграют в этих чемпионатах.

У нас совсем другая история. Тренер незнакомый, поэтому делать какие‑то выводы сейчас было бы неправильно – не зная его работы, сложно что‑то обсуждать. Но надо довериться руководителям ЦСКА, которые знают, кого они ставят и какой футбол хотят видеть, – сказал Гришин.