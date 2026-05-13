Экс-игрок ЦСКА оценил кандидатуру Бьелицы

Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин оценил вариант с назначением Ненада Бьелицу на пост главного тренера красно-синих.
«Какая‑то спорная кандидатура. Там фигурировали фамилии поизвестнее. Не нам выбирать тренеров, руководство выбирает – значит, они знают, что делают.
Если этого тренера подпишут, будем смотреть, как при нем будет играть ЦСКА. Сказать больше ничего не могу, потому что не знаю, как он работал. В загребском «Динамо» выиграть чемпионат проще: по сути, за титул там борются две‑три команды – как и в Сербии, где все обычно сводится к «Црвене Звезде» и «Партизану». Поэтому не показатель, что тренеры выиграют в этих чемпионатах.
У нас совсем другая история. Тренер незнакомый, поэтому делать какие‑то выводы сейчас было бы неправильно – не зная его работы, сложно что‑то обсуждать. Но надо довериться руководителям ЦСКА, которые знают, кого они ставят и какой футбол хотят видеть, – сказал Гришин.
- 54-летний Бьелица покинул «Динамо Загреб» в конце 2024 года.
- Под его руководством загребский клуб дважды становился чемпионом Хорватии, по разу побеждал в Кубке и Суперкубке страны в 2018-2019 годах.
- 4 мая исполняющим обязанности главного тренера ЦСКА стал Дмитрий Игдисамов после увольнения Фабио Челестини с позиции главного тренера.
- Красно-синие занимают в РПЛ 5-е место с 48 очками после 29 туров.