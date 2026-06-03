Бывший гендиректор «Спартака» может перейти в другой клуб РПЛ

Роман Асхабадзе, который покинет пост генерального директора «Факела», может получить работу в другом клубе РПЛ.

Вчера он объявил, что не продлит контракт с воронежцами после его завершения 15 июня и покинет команду по собственному желанию.

Перед уходом Асхабадзе предложил на пост своего помощника. Но кто станет новым генеральным директором «Факела», будут решать спонсоры и губернатор Воронежской области.

«Формально функционер, как и заявил, написал заявление по собственному – якобы по семейным причинам. Но на деле нашeл другое пристанище, говорят люди из его окружения. Кроме этого у Асхабадзе давний конфликт с правительством Воронежской области», – написал источник.