Бывший гендиректор «Спартака» может перейти в другой клуб РПЛ

Роман Асхабадзе, который покинет пост генерального директора «Факела», может получить работу в другом клубе РПЛ.
Вчера он объявил, что не продлит контракт с воронежцами после его завершения 15 июня и покинет команду по собственному желанию.
Перед уходом Асхабадзе предложил на пост своего помощника. Но кто станет новым генеральным директором «Факела», будут решать спонсоры и губернатор Воронежской области.
«Формально функционер, как и заявил, написал заявление по собственному – якобы по семейным причинам. Но на деле нашeл другое пристанище, говорят люди из его окружения. Кроме этого у Асхабадзе давний конфликт с правительством Воронежской области», – написал источник.
- 44-летний Асхабадзе был генеральным директором «Факела» с 2019 года.
- В минувшем сезоне команда заняла 2-е место в Первой лиге и вышла в РПЛ.
- Ранее Асхабадзе работал в «Спартаке», где был генеральным директором в 2013–2015 годах. Также он занимал аналогичную должность в «Бананце» в 2015–2016 годах.
Источник: телеграм-канал «Mash на спорте»