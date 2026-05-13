Александр Мостовой высказался о переходе Андрея Мостового в «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Андрея Мостового из «Зенита» в «Спартак».
«Чтобы прийти и сидеть в запасе? Он был в «Зените» в основе, но есть конкуренция и сильные легионеры.
Ясно, что Андрей не потеряется в любой команде чемпионата. Когда он в был Долгопрудном, я уже тогда сказал, что он будет играть в высшей лиге. С такой фамилией он не имеет права не показать себя.
Он усилит любую команду. Одно дело – играть в «Зените» и выигрывать трофеи, другое – играть там, где ты можешь выиграть один раз чемпионат за 20 лет», – сказал Мостовой.
- Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
- В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
- После зимней паузы Мостовой лишь 5 раз выходил на замену в играх РПЛ.
- Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
- Сообщалось, что на Андрея претендуют «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА.
Источник: «Советский спорт»