  • Александр Мостовой высказался о переходе Андрея Мостового в «Спартак»

Александр Мостовой высказался о переходе Андрея Мостового в «Спартак»

13 мая, 00:39
11

Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Андрея Мостового из «Зенита» в «Спартак».

«Чтобы прийти и сидеть в запасе? Он был в «Зените» в основе, но есть конкуренция и сильные легионеры.

Ясно, что Андрей не потеряется в любой команде чемпионата. Когда он в был Долгопрудном, я уже тогда сказал, что он будет играть в высшей лиге. С такой фамилией он не имеет права не показать себя.

Он усилит любую команду. Одно дело – играть в «Зените» и выигрывать трофеи, другое – играть там, где ты можешь выиграть один раз чемпионат за 20 лет», – сказал Мостовой.

  • Рыночная стоимость игрока – 4 миллиона евро.
  • В этом сезоне он забил 7 голов и сделал 6 ассистов в 32 матчах.
  • После зимней паузы Мостовой лишь 5 раз выходил на замену в играх РПЛ.
  • Его контракт с «Зенитом» истекает в 2027 году.
  • Сообщалось, что на Андрея претендуют «Краснодар», «Локомотив» и ЦСКА.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Мостовой Андрей Мостовой Александр
СильныйМозг
1778622303
Это он про спартак. Я верю в спартак. Скоро и у них будет праздник на улице, 50 лет дна и им обеспечен.
Ответить
рылы
1778623667
у него и кричалка приветственная уже заготовлена, за которую даже дали "джентльмена года"))
Ответить
Бумбраш
1778631311
Если брать в Спартак,то исключительно шнырем ...как 2 любовницы ниже визжат...загляденье))
Ответить
evgen64
1778643460
И словно мухи тут и там ходят слухи по постам, а безумный журналюга их разносит по умам...
Ответить
R_a_i_n
1778643760
Такое счастье нах не нужно.
Ответить
Прокс
1778646759
20 лет,погорячился, а вот 105 я поверю!!!
Ответить
Красногвардейчик
1778654233
Ну теперь будет кричать ,,Любить Зенит, любить,,))
Ответить
zigbert
1778657148
Мостовой многое потерял от конкуренции в Зените. Отсутствие игрового времени сказывается на его игре.Игрок неплохой но как сложится его карьера в другом клубе сказать трудно.
Ответить
alp
1778660079
Зенит сделает большую ошибку если отдаст Андрея.
Ответить
Александр-Балашов-google
1778705087
Если Андрея оценивать именно как футболиста, то игрок то он хороший, скоростной, техничный,пригодится любой команде, но в таких командах как Зенит, Спартак, ЦСКА, Краснодар, тяжело себя проявить, предпочтение отдают легионерам, увы.
Ответить
