Александр Мостовой высказался о переходе Андрея Мостового в «Спартак»

Александр Мостовой прокомментировал слухи о возможном трансфере вингера Андрея Мостового из «Зенита» в «Спартак».

«Чтобы прийти и сидеть в запасе? Он был в «Зените» в основе, но есть конкуренция и сильные легионеры.

Ясно, что Андрей не потеряется в любой команде чемпионата. Когда он в был Долгопрудном, я уже тогда сказал, что он будет играть в высшей лиге. С такой фамилией он не имеет права не показать себя.

Он усилит любую команду. Одно дело – играть в «Зените» и выигрывать трофеи, другое – играть там, где ты можешь выиграть один раз чемпионат за 20 лет», – сказал Мостовой.