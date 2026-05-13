Бубнов: «У нас вся страна лицемерит»

Футбольный эксперт Александр Бубнов заступился за Никиту Медведева из «Пари НН».

В понедельник вратарь выдал эмоциональную речь после поражения от ЦСКА (1:2).

Ему не понравилось, что болельщики на трибунах поддержали уволенного главного тренера Алексея Шпилевского.

По окончании матча Медведев отчитал фанатов: «Пускай, ***, дома сидят, ***, и за другую команду болеют. Я здесь два года жопу рву, ***, смотрю на трибуну, ***, – плакаты вывесили они, ***».

– Правильно он сказал! Дома они сидеть не должны, но, прежде чем вывешивать все эти лозунги, вы сначала узнайте, что внутри происходит!

– Дак они правы! При Гаранине они же не выиграли. Что, Гаранин спас «Пари НН»?

– А он что, за Гаранина, что ли? Что плохого, если человек сказал то, что думает? А я считаю, что человек правду сказал.

Осуждайте или не осуждайте, а человек так считает. В наше время нужно смелостью обладать, чтобы говорить то, что думаешь. А лицемерит у нас вся страна.