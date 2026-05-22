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  • Бубнов в процентах оценил шансы «Спартака» на победу в суперфинале Кубка

Бубнов в процентах оценил шансы «Спартака» на победу в суперфинале Кубка

22 мая, 14:05
13

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил шансы команд перед суперфиналом FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Судя по тому, как «Спартак» сыграл с Махачкалой, они не выиграют Кубок. Шансы в суперфинале – 50 на 50», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».

  • Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.
  • «Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.
  • «Спартак» не брал Кубок с 2022 года. «Краснодар» никогда не брал этот трофей.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Бубнов Александр
Комментарии (13)
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...уефан
1779448723
...и сам пытаюсь понять логику и причины такой игры Спартака в Махачкале и не нахожу чёткого ответа. Видимо, игра в Лужниках даст ответ...
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R_a_i_n
1779451396
Так не выиграют или 50/50 ?
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FCSpartakM
1779469732
Я не верю в Спартак, но верю, что по игре они будут сильнее. Команда так и не может стабильно реализовывать моменты и не пропускать дураков. А Краснодар на этих дураках почти чемп выиграл второй раз подряд
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