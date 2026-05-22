Бубнов в процентах оценил шансы «Спартака» на победу в суперфинале Кубка

Бывший спартаковец Александр Бубнов оценил шансы команд перед суперфиналом FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар».

«Судя по тому, как «Спартак» сыграл с Махачкалой, они не выиграют Кубок. Шансы в суперфинале – 50 на 50», – сказал Бубнов на ютуб-канале «Коммент.Шоу».