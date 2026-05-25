  • Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»

Сегодня, 09:35
7

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о вероятном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.

– Как ЦСКА не убирает Игдисамова, который слабее, на мой взгляд, [Ролана] Гусева? Слабее по результатам! Если бы они со Шварцем договорились, то никакого бы Игдисамова не было!

– Чем вас Игдисамов не устраивает?

– Все говорят, это ошибка! Какие перед ним цели будут ставить? Какие задачи ЦСКА будет ставить на будущий год?

– Высокие. Чемпионские.

– Ну и что? Он станет чемпионом, что ли? Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!

– Обещать – не значит жениться. Цели могут быть любые.

– То есть их можно не ставить вообще? Их надо ставить и не выполнять? Тебе самому не смешно?

  • В этом сезоне ЦСКА занял 5-е место.
  • 39-летний Игдисамов с 4 мая работает в должности и.о. главного тренера красно-синих.
  • На место главного тренера ЦСКА после окончания сезона претендовал также Сандро Шварц, но в итоге немец возглавил «Динамо».

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Игдисамов Дмитрий Бубнов Александр
Good_win_ФКСМ
1779691853
Игдисамов весь молодняк в ЦСКА подтянул, ребята достойные, пару уже в Европу сватают..... В целом, любой тренер с именем когда-то былвает ноунеймом. По работе Игдисамов очень даже понравился - при нем команда снова начала играть, а не отбывать... Не болельщик заклятых наших соперников, но, как кажется, у человека есть понимание футбола, потенциал и , что важно!!!, - знание внутренней кухни клуба снизу доверху. Ему реально надо дать возможность выстроить команду, + игроки его уважают, с ними у тренера есть контакт. Сами вон постоянно на иностранные грабли наступали... года три-четыре уже шарахались из стороны в сторону....
Красногвардейчик
1779692033
Офигительное зрелище бы было)))
рылы
1779692237
ещё не поздно позвонить личке, например.
...уефан
1779692690
...а может, не нужно и ждать?...
Цугундeр
1779693129
)) Вот же старый "Эксгби". На что угодно готов, чтобы своей фрикаделькой потрясти.
