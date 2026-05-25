Бубнов – о тренере РПЛ: «Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов высказался о вероятном назначении Дмитрия Игдисамова на пост главного тренера ЦСКА.

– Как ЦСКА не убирает Игдисамова, который слабее, на мой взгляд, [Ролана] Гусева? Слабее по результатам! Если бы они со Шварцем договорились, то никакого бы Игдисамова не было!

– Чем вас Игдисамов не устраивает?

– Все говорят, это ошибка! Какие перед ним цели будут ставить? Какие задачи ЦСКА будет ставить на будущий год?

– Высокие. Чемпионские.

– Ну и что? Он станет чемпионом, что ли? Я голый по Москве пройду, если он станет чемпионом!

– Обещать – не значит жениться. Цели могут быть любые.

– То есть их можно не ставить вообще? Их надо ставить и не выполнять? Тебе самому не смешно?