«Зенит» может обменять Мостового на игрока «Локомотива»

«Зенит» готов рассмотреть обмен вингера Андрея Мостового на полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

Сроки контрактов обоих игроков с нынешними клубами истекают летом 2027 года.

Предметный интерес к Карпукасу сохраняет «Краснодар», – предложение «быков» составляет 4 миллиона евро. «Локомотив» же первоначально хотел компенсацию в 10 миллионов, но сейчас рассчитывает получить 8 миллионов. «Быки» на такое предложение не согласны.

Что касается обмена Карпукаса на Мостового, то в «Локомотиве» такой вариант не считают справедливым. При этом в московском клубе могли бы обсудить обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, который находится в аренде в «Сочи».