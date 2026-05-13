«Зенит» может обменять Мостового на игрока «Локомотива»

«Зенит» готов рассмотреть обмен вингера Андрея Мостового на полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.
Сроки контрактов обоих игроков с нынешними клубами истекают летом 2027 года.
Предметный интерес к Карпукасу сохраняет «Краснодар», – предложение «быков» составляет 4 миллиона евро. «Локомотив» же первоначально хотел компенсацию в 10 миллионов, но сейчас рассчитывает получить 8 миллионов. «Быки» на такое предложение не согласны.
Что касается обмена Карпукаса на Мостового, то в «Локомотиве» такой вариант не считают справедливым. При этом в московском клубе могли бы обсудить обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, который находится в аренде в «Сочи».
- 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 32 встречи, забил 7 голов, сделал 6 ассистов.
- 23-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» в сезоне-2025/26 в 34 поединках, отметился 2 голами и 2 передачами.
- 21-летний Васильев в этом сезоне провел за «Сочи» 29 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.
Источник: «РБ Спорт»