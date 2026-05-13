«Зенит» может обменять Мостового на игрока «Локомотива»

13 мая, 11:24
11

«Зенит» готов рассмотреть обмен вингера Андрея Мостового на полузащитника «Локомотива» Артема Карпукаса.

Сроки контрактов обоих игроков с нынешними клубами истекают летом 2027 года.

Предметный интерес к Карпукасу сохраняет «Краснодар», – предложение «быков» составляет 4 миллиона евро. «Локомотив» же первоначально хотел компенсацию в 10 миллионов, но сейчас рассчитывает получить 8 миллионов. «Быки» на такое предложение не согласны.

Что касается обмена Карпукаса на Мостового, то в «Локомотиве» такой вариант не считают справедливым. При этом в московском клубе могли бы обсудить обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева, который находится в аренде в «Сочи».

  • 28-летний Мостовой в этом сезоне провел за «Зенит» 32 встречи, забил 7 голов, сделал 6 ассистов.
  • 23-летний Карпукас сыграл за «Локомотив» в сезоне-2025/26 в 34 поединках, отметился 2 голами и 2 передачами.
  • 21-летний Васильев в этом сезоне провел за «Сочи» 29 матчей, забил 3 гола, сделал 1 ассист.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сочи Зенит Локомотив Краснодар Мостовой Андрей Васильев Дмитрий Карпукас Артем
Комментарии (11)
Дубина
1778661151
Своих отдают а цыганей 3 состава!! ЗПРФ.
Ответить
Красногвардейчик
1778661155
Хотят на...бать как ЦСКА с Гонду?
Ответить
krawensky
1778661565
Ответить
Ответить
...уефан
1778662144
...и ведро самогона с двумя мешками картошки впридачу...
Ответить
Цугундeр
1778665233
)) "– обмен Карпукаса на Мостового и полузащитника «Зенита» Дмитрия Васильева" А не до хрена ли проводницам такого угля, если у них титан в коридоре еле булькает..?) ____ ЗЫ. А лысых нам не надо. Итак на алипкину плешь пол- бюджета извели. Терь в запасе, голову бережёт..))
Ответить
Император 1
1778666186
Локомотиву это не выгодно
Ответить
evgevg13
1778746593
Куда они уже Мостового только не меняют. А не нужен он никому
Ответить
