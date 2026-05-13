ЦСКА рассматривает еще одного иностранного тренера

Стал известен третий претендент на пост главного тренера ЦСКА со следующего сезона.

Сообщалось, что московский клуб рассматривает кандидатуры Сандро Шварца и Марцела Лички. Также в этот список добавился Ненад Бьелица.

«Шансы Бьелицы оцениваются ниже, чем Шварца и Лички, но эта фамилия звучит при обсуждении кандидатур внутри клуба», – сообщил источник.