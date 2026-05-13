ЦСКА рассматривает еще одного иностранного тренера

Стал известен третий претендент на пост главного тренера ЦСКА со следующего сезона.
Сообщалось, что московский клуб рассматривает кандидатуры Сандро Шварца и Марцела Лички. Также в этот список добавился Ненад Бьелица.
«Шансы Бьелицы оцениваются ниже, чем Шварца и Лички, но эта фамилия звучит при обсуждении кандидатур внутри клуба», – сообщил источник.
- ЦСКА 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- 54-летний Бьелица в течение карьеры возглавлял «Аустрию», «Специю», «Лех», «Динамо Загреб», «Осиек», «Трабзонспор» и «Унион».
- Хорватский тренер остается без работы с декабря 2024 года.
Источник: «Чемпионат»