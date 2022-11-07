- 26 февраля
- 22:00 Определился первый клуб из топ-5 лиг, забивший 100 голов в сезоне 2
- 21:20 Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион» и сравнялась по очкам с «Боруссией» 3
- 24 февраля
- 14:21 Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «МЮ» сыграет с «Бетисом», «Ференцварош» – с «Байером» и другие пары 12
- 01:02 Лига Европы. «Рома» прошла «Зальцбург», «Аякс» вылетел от «Униона»
- 19 февраля
- 19:32 Бундеслига. «Унион» сыграл вничью с «Шальке» (0:0) и догнал «Баварию». У «Шальке» 4 матча подряд со счетом 0:0
- 16 февраля
- 22:47 Лига Европы. «Рома» проиграла «Зальцбургу», «Шахтер» победил «Ренн», ничья «Аякса» и «Униона»
- 12 февраля
- 12:22 Пять последних матчей «Лейпцига» и «Униона» в Бундеслиге закончились с одинаковым счетом
- 11 февраля
- 22:34 Бундеслига. «Унион» добился волевой победы над «Лейпцигом» (2:1) и сократил отставание от «Баварии» до 1 очка
- 10 февраля
- 20:40 Только 3 команды из топ-5 лиг Европы выиграли все свои матчи в 2023 году
- 4 февраля
- 19:27 Бундеслига. «Унион» вышел в лидеры, «Боруссия» Д размазала «Фрайбург» (5:1) и другие результаты
- 1 февраля
- 23:41 Текст Лидер «Ромы» подает на клуб в суд из-за травли, «Челси» портит карьеру игроку и другие главные истории этого трансферного окна
- 31 января
- 17:51 «Унион» отказался от подписания Иско
- 00:39 Иско определился с новым клубом 1
- 30 января
- 19:49 Два немецких клуба интересуются Иско
- 28 января
- 20:54 Бундеслига. «Унион» победил «Герту» Шварца (2:0) и вышел в лидеры 7
- 09:49 Фото Полузащитник «Ференцвароша» Лайдуни вместо «Локомотива» перешел в «Унион»
- 23 января
- 08:20 Клуб Бундеслиги купил защитника сборной Хорватии Юрановича
- 7 ноября 2022
- 15:19 Жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы. «Барса» сыграет с «МЮ», «Монако» Головина встретится с «Байером» Азмуна 8
- 4 ноября 2022
- 01:01 Лига Европы. Победы «Арсенала», «Бетиса», ПСВ, поражение «Динамо» К и другие результаты
- 30 октября 2022
- 19:35 Бундеслига. «Унион» к 79-й минуте уступал «Боруссии» М, но победил и вышел на 1-е место. У берлинцев отменили 2 гола 1