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Бундеслига 2026/2027
Команды
Унион
€ 122 млн
Унион
Берлин
Бундеслига 2026/2027
Стадион:
Ан дер Альтен Ферстерай
Сайт:
http://www.fc-union-berlin.de
Тренер:
Мари-Луиза Эта
Состав
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Результаты
Расписание
Таблица
«Унион» – «Шальке-04»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 сентября 2026
11 сентября
«Унион» – «Шальке»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Германии 2026/2027
10 сентября
Трансляция
«Байер» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 сентября 2026
5 сентября
«Байер» – «Унион»: кто победит в матче 2-го тура Бундеслиги 2026/2027
4 сентября
«Унион» – «Айнтрахт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 августа 2026
29 августа
«Унион Берлин» – «Айнтрахт»: кто победит в матче 1 тура Бундеслиги 2026/2027
28 августа
Фото
Бывший легионер «Спартака» перешел в датский клуб
17 июля
1
Трансляция
«Унион» – «Аугсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 16 мая 2026
16 мая
«Унион» – «Аугсбург»: прогноз и ставки на матч 16 мая 2026 с коэффициентом 3.95
15 мая
Трансляция
«Майнц» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 10 мая 2026
10 мая
«Майнц» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 10 мая 2026 с коэффициентом 1.65
9 мая
«Унион» – «Кельн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 2 мая 2026
2 мая
Первая женщина-тренер в топ-5 лигах Европы стартовала с двух поражений
25 апреля
4
Трансляция
«РБ Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026
24 апреля
«РБ Лейпциг» – «Унион»: прогноз и ставки на матч 24 апреля 2026 с коэффициентом 1.9
23 апреля
В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера
21 апреля
12
Глеб – о женщине-тренере в Бундеслиге: «Как она будет заходить в раздевалку – постоянно стучаться?»
19 апреля
2
«Унион» провел 1-й матч Бундеслиги под руководством женщины
18 апреля
3
Трансляция
«Унион» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026
18 апреля
В «Унионе» назвали позорными комментарии в адрес женщины-тренера
14 апреля
Мостовой сказал, при каком условии женщина-тренер будет успешна в «Унионе»
13 апреля
1
Реакция Тихонова на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
13 апреля
2
Колосков сказал, могут ли в России назначить женщину главным тренером мужской команды
13 апреля
4
Реакция Мостового на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
14
«Душевая, голые мужские тела»: у Кирьякова есть вопросы к назначению нового тренера «Униона»
12 апреля
2
Реакция Григоряна на решение «Униона» назначить женщину главным тренером
12 апреля
6
Фото
Клуб Бундеслиги назначил главным тренером женщину
12 апреля
20
Трансляция
«Хайденхайм» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 11 апреля 2026
11 апреля
Трансляция
«Унион» – «Санкт-Паули»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 5 апреля 2026
5 апреля
Бундеслига. «Бавария» разгромила «Унион», Гнабри оформил дубль
21 марта
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