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  • «Унион» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

«Унион» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

18 апреля, 15:20
Унион
18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Вольфсбург
85' О. Бурк
11' П. Виммер 46' Д. Пейчинович
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
4
Диогу Лейте
ЦЗ
15
Том Роте
ЛП
13
Рани Хедира
ЦП
6
Алеша Кемлейн
ЦП
28
Кристофер Триммель
(К) ПП
10
Ильяс Ансах
ЦФ
23
Андрей Илич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Вольфсбург
1
Камил Грабара
ВР
25
Аарон Центер
ЛЗ
6
Жануэль Белосян
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
4
Константинос Кулиеракис
ЦЗ
21
Йоаким Меле
ПЗ
5
Винисиус Соуза
ОП
24
Кристиан Эриксен
(К) АП
39
Патрик Виммер
ПВ
18
Мохамед Амура
ЦФ
17
Дженан Пейчинович
ЦФ
Унион
9
Ливан Бурджу
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
13
Андраш Шафер
ЦП
19
Яник Хаберер
ЦП
Вольфсбург
12
Павао Перван
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
15
Мориц Йенц
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
27
Максимилиан Арнольд
ЦП
31
Янник Герхардт
ЦП
10
Ловро Майер
ЦП
11
Адам Дагхим
ЛВ
7
Кенто Сиогаи
ЦФ
3-4-3
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
4
Лейте
15
Роте
13
Хедира
6
Кемлейн
28
Триммель
7
Бурк
23
Илич
10
Ансах
3-3-2-2
1
Грабара
6
Белосян
3
Вавро
4
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
25
Центер
39
Виммер
24
Эриксен
17
Пейчинович
18
Амура
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
25
Центер
15
Йенц
15
Йенц
25
Центер
24
Эриксен
27
Арнольд
27
Арнольд
24
Эриксен
39
Виммер
31
Герхардт
31
Герхардт
39
Виммер
18
Амура
11
Дагхим
11
Дагхим
18
Амура
17
Пейчинович
7
Сиогаи
7
Сиогаи
17
Пейчинович
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
9
Ливан Бурджу
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
12
Павао Перван
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Ловро Майер
ЦП
Остались в запасе
9
Ливан Бурджу
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Ловро Майер
ЦП
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Унион
Точно не сыграют
У Ен Чон
ПВ
Давид Преу
ЛВ
Матео Рааб
ВР
Роберт Сков
ПВ
Вольфсбург
Точно не сыграют
Cleiton
ЦЗ
Бенке Дардаи
АП
Килиан Фишер
ПЗ
Мариус Мюллер
ВР
Кевин Паредес
ЛП
Рожерио
ЛЗ
Йенсон Селт
ЦЗ
Маттиас Сванберг
ЦП
Йонас Винд
ЦФ
Статистика матча Унион - Вольфсбург
1
1
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
1
Количество передач
433
399
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06

Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Вольфсбурга», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Вольфсбург»

«Унион» – «Вольфсбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 18 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Вольфсбург Унион
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