18.04.2026, суббота, 16:30
Германия. Бундеслига, 30 тур
Германия. Бундеслига, 30 тур
1 : 2
Завершен
Составы команд
Унион
3-4-3
1
Реннов
5
Дехи
14
Кверфельд
4
Лейте
15
Роте
13
Хедира
6
Кемлейн
28
Триммель
7
Бурк
23
Илич
10
Ансах
3-3-2-2
1
Грабара
6
Белосян
3
Вавро
4
Кулиеракис
21
Меле
5
Соуза
25
Центер
39
Виммер
24
Эриксен
17
Пейчинович
18
Амура
6
Кемлейн
13
Шафер
13
Шафер
6
Кемлейн
28
Триммель
19
Хаберер
19
Хаберер
28
Триммель
25
Центер
15
Йенц
15
Йенц
25
Центер
24
Эриксен
27
Арнольд
27
Арнольд
24
Эриксен
39
Виммер
31
Герхардт
31
Герхардт
39
Виммер
18
Амура
11
Дагхим
11
Дагхим
18
Амура
17
Пейчинович
7
Сиогаи
7
Сиогаи
17
Пейчинович
Остались в запасе
Унион
Вольфсбург
9
Ливан Бурджу
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
12
Павао Перван
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Ловро Майер
ЦП
Остались в запасе
9
Ливан Бурджу
ЦФ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
18
Йонас Аджетей
ЦЗ
26
Саэль Кумбеди
ПЗ
10
Ловро Майер
ЦП
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Статистика матча Унион - Вольфсбург
1
1
Всего ударов по воротам
25
5
Удары в створ
7
4
Владение мячом %
54
46
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
11
4
Нарушения
13
15
Офсайды
0
1
Количество передач
433
399
Сейвы
2
6
Точность передач %
76
71
Удары мимо ворот
13
1
Блокированные удары
5
0
Удары из пределов штрафной
17
3
Удары из-за пределов штрафной
8
2
xG (ожидаемые голы)
1.79
0.19
xGP (предотвращенные голы)
-0.06
-0.06
Смотреть прямую трансляцию матча «Унион» против «Вольфсбурга», 30-й тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 18 апреля в 16:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «Унион» – «Вольфсбург»
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Источник: «Бомбардир»