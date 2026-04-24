24.04.2026, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Составы команд
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
4-2-2-2
26
Вандевордт
35
Финкграфе
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
8
Уэдраого
21
Шлагер
7
Нуса
21
Баумгартнер
40
Ромуло
25
Диоманде
3-3-2-2
1
Реннов
37
Лейте
14
Кверфельд
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
15
Роте
19
Хаберер
13
Шафер
7
Бурк
29
Илич
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
7
Нуса
27
Гомис
27
Гомис
7
Нуса
40
Ромуло
10
Груда
10
Груда
40
Ромуло
25
Диоманде
11
Бакайоко
11
Бакайоко
25
Диоманде
8
Уэдраого
40
Хардер
40
Хардер
8
Уэдраого
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
19
Хаберер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
19
Хаберер
13
Шафер
9
Бурджу
9
Бурджу
13
Шафер
29
Илич
10
Анса
10
Анса
29
Илич
1
Реннов
25
25
1
Реннов
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
17
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
17
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Унион
Точно не сыграют
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
6
10
Офсайды
1
3
Количество передач
602
296
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
4.49
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66
Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Униона», 31 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 21:30 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг» – «Унион»
- Матч можно посмотреть в сервисе «Okko».
- Также игру будет транслировать «Fonbet».
Источник: «Бомбардир»