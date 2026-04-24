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  • «РБ Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

«РБ Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

24 апреля, 20:20
РБ Лейпциг
24.04.2026, пятница, 21:30
Германия. Бундеслига, 31 тур
3 : 1
Завершен
Унион
22' М. Финкграфе 25' Ромуло 63' Б. Баку
78' Д. Дехи
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Не сыграют
РБ Лейпциг
26
Мартен Вандевордт
ВР
35
Макс Финкграфе
ЛЗ
4
Вилли Орбан
ЦЗ
3
Эль-Шадай Битшиабу
ЦЗ
17
Боте Баку
ПЗ
7
Антонио Нуса
ЛВ
8
Ассан Уэдраого
ЦП
21
Ксавер Шлагер
(К) ЦП
21
Кристоф Баумгартнер
АП
25
Ян Диоманде
ЦФ
40
Ромуло
ЦФ
Главный тренер
Оле Вернер
Унион
1
Фредерик Реннов
ВР
15
Том Роте
ЛЗ
37
Диогу Лейте
ЦЗ
14
Леопольд Кверфельд
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
28
Кристофер Триммель
(К) ПЗ
8
Рани Хедира
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
13
Андраш Шафер
ЦП
29
Андрей Илич
ЦФ
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
39
Бенджамин Хенрикс
ПЗ
27
Тидиам Гомис
ЛВ
10
Андрия Максимович
АП
10
Брайан Груда
ПВ
11
Йохан Бакайоко
ПВ
40
Конрад Хардер
ЦФ
Унион
17
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
18
Йосип Юранович
ПЗ
9
Ливан Бурджу
ЛВ
33
Алекс Крал
ОП
6
Алеша Кемлейн
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
10
Ильяс Анса
ЦФ
25
Carl Klaus
ЦФ
4-2-2-2
26
Вандевордт
35
Финкграфе
4
Орбан
3
Битшиабу
17
Баку
8
Уэдраого
21
Шлагер
7
Нуса
21
Баумгартнер
40
Ромуло
25
Диоманде
3-3-2-2
1
Реннов
37
Лейте
14
Кверфельд
5
Дехи
28
Триммель
8
Хедира
15
Роте
19
Хаберер
13
Шафер
7
Бурк
29
Илич
17
Баку
39
Хенрикс
39
Хенрикс
17
Баку
7
Нуса
27
Гомис
27
Гомис
7
Нуса
40
Ромуло
10
Груда
10
Груда
40
Ромуло
25
Диоманде
11
Бакайоко
11
Бакайоко
25
Диоманде
8
Уэдраого
40
Хардер
40
Хардер
8
Уэдраого
28
Триммель
18
Юранович
18
Юранович
28
Триммель
19
Хаберер
6
Кемлейн
6
Кемлейн
19
Хаберер
13
Шафер
9
Бурджу
9
Бурджу
13
Шафер
29
Илич
10
Анса
10
Анса
29
Илич
1
Реннов
25
25
1
Реннов
Остались в запасе
РБ Лейпциг
Унион
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Главный тренер
Оле Вернер
17
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
Остались в запасе
25
Петер Гулачи
ВР
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
18
Коста Неделькович
ПЗ
10
Андрия Максимович
АП
Остались в запасе
17
Деррик Кен
ЛЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
33
Алекс Крал
ОП
21
Тим Скарке
ПВ
Главный тренер
Оле Вернер
Главный тренер
Мари-Луиза Эта
РБ Лейпциг
Точно не сыграют
Эзекиль Банзузи
ЦП
Viggo Gebel
ЦП
Sani Suleiman
ЦФ
Леопольд Цингерле
ВР
Кастелло Люкеба
ЦЗ
Давид Раум
ЛЗ
Унион
Точно не сыграют
Роберт Сков
ПВ
У Ен Чон
ПВ
Давид Преу
ЛВ
Матео Рааб
ВР
Статистика матча РБ Лейпциг - Унион
1
1
Всего ударов по воротам
20
5
Удары в створ
10
1
Владение мячом %
67
33
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
10
4
Нарушения
6
10
Офсайды
1
3
Количество передач
602
296
Сейвы
0
6
Точность передач %
87
71
Удары мимо ворот
6
3
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
14
3
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
4.49
0.19
xGP (предотвращенные голы)
0.66
0.66

Смотреть прямую трансляцию матча «РБ Лейпциг» против «Униона», 31 тур чемпионата Германии на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 24 апреля в 21:30 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «РБ Лейпциг»«Унион»

«РБ Лейпциг» – «Унион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 24 апреля 2026

Источник: «Бомбардир»
Германия. Бундеслига Унион РБ Лейпциг
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