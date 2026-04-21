В «Спартаке» допустили назначение женщины-тренера

Защитник «Спартака» Даниил Денисов ответил, возможно ли приглашение женщины на пост главного тренера красно-белых.

12 апреля «Унион» возглавила 34-летняя Мари-Луиза Эта.

Сотрудничество с ней рассчитано до конца сезона-2025/26.

Эта – первая женщина, ставшая главным тренером в мужском клубе из топ-5 лиг Европы.

Под ее руководством «Унион» проиграл дебютный матч «Вольфсбургу» (1:2).

– Можете представить женщину тренером «Спартака»?

– Не знаю, на сегодняшний день не представляю. Но все возможно.