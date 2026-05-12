Мостовой напомнил о своем прогнозе: «Я это сказал еще в первом туре»

Александр Мостовой указал на то, что прогнозировал такую развязку чемпионской гонки в РПЛ-2025/26 еще прошлым летом.

«Краснодар» из-за поражения от «Динамо» (1:2) лишился лидерства в чемпионате за тур до финиша сезона.

Южане отстают от «Зенита» на 2 очка. Им осталось сыграть дома с «Оренбургом».

Петербуржцам достаточно в воскресенье не уступить в гостях «Ростову», чтобы взять титул.

«Чем футбол прекрасен – чудеса иногда бывают. Иногда. «Зенит» будет выходить и стараться выиграть.

До сегодняшнего тура все зависело от «Краснодара». Но, как я и говорил, «Краснодар» мог получить подножку и споткнуться в игре с «Динамо». Это и произошло. Поэтому они сами виноваты.

Обидно, что они весь чемпионат шли впереди, даже с отрывом был момент. Но, как я говорил, все решится в последнем туре. Я это сказал еще в первом туре. Вот и все решается в последнем туре. Видите?

Я ни за ту, ни за другую команду не болею. Я болею за «Спартак». Мне все равно, кто из них станет чемпионом. Кто заслуживает, тот и станет», – сказал Мостовой.