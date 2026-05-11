Карседо высказался о победе «Спартака» над «Рубином»

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо дал комментарии по итогам выигранного матча 29-го тура РПЛ против «Рубина».

Красно-белые победили дома со счетом 2:1.

– Сегодня стояла задача одержать победу в последнем домашнем матче нынешнего сезона. Не нужно было пропускать этот мяч в концовке.

Я доволен тем, как команда сегодня играла, какой футбол мы показали. Мы не так много позволили сопернику в начале второго тайма, но и на тот момент было преимущество всего в один мяч. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали свои моменты.

– Главный тренер «Рубина» сравнил игру «Спартака» с лучшими европейскими командами. Вы как оцените футбол своей команды?

– Хочу поблагодарить коллегу за слова поддержки. Знаю, что он хорошо работает в «Рубине», команда показывает хороший футбол. После зимней паузы у них были неплохие результаты.

Мы провели хороший матч, не дали сопернику создавать моменты. Жаль, что пропустили гол в концовке.

– Жедсон вышел на замену в конце. Он здоров или были проблемы?

– В последних тренировках он не участвовал полностью, и у других ребят накопилась усталость, поэтому приняли такое решение.

– Какой результат по итогам сезона можете назвать удачным для себя?

– Когда мы приходили, задачей было улучшить результаты, место в таблице. Мы этого добились, хоть и теряли очки.

Главное, что команда играет, верит, болельщики рады, атмосфера прекрасная. В оставшихся матчах постараемся подарить им радость.