Шварц выдвинул требования для назначения в ЦСКА

12 мая, 19:00
20

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц готов возглавить ЦСКА, но на своих условиях.

47-летний немец затребовал защищенный контракт на три года с зарплатой от 2 до 2,5 миллиона евро.

Если армейцы согласятся, то в случае увольнения будут вынуждены выплатить тренеру всю зарплату до конца договора.

Московский клуб дал понять, что их не устраивает такой вариант, однако переговоры между сторонами продолжаются.

Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига ЦСКА Шварц Сандро
СильныйМозг
1778602068
Можно на 1 год, за 5 миллионов. :)))
Desma
1778602617
Немец правильно поступает. Опыт работы в России у Шварца есть.
Таврида
1778602837
Нах нужно, завалит команду за полгода, бабло получит и под пальмы на Канары жизнь прожигать.
Пингвины Антарктиды/Форпо
1778602944
РФСПРФ ГРФ весьма странно, что такие огромные суммы контрактов, лучше найти кого-нибудь типа Талалаева за гораздо меньшие деньги ⚽
Цугундeр
1778603727
)) Das ist richtig!) А ишо аннексии, контрибуции и Калининградскую "Балтику" в Königsberg Fußballmannschaft переименовать. Ради Интереса!)
sochi-2013
1778604191
Конкретный мужик!
Cleaner
1778604581
ЦСКА нужно соглашаться на эти условия Шварца. Но добавить одно СВОЕ: такой контракт будет действителен только в случае итогового ПЕРВОГО или ВТОРОГО места в чемпионате и как минимум участие в ПОЛУФИНАЛАХ Кубка России. Если Шварц не СОГЛАСЕН, пусть идет ЛЕСОМ!
cska1948
1778606318
Да пошёл куда подальше этот Шварц.
odessakmv
1778607853
нах... хочет работать - сезон работает бесплатно, в счет побега из Динамо. а потом за армейский паёк, а там видно будет...
нейтральныйкакникто
1778648356
Нормальные условия- во всём росс. футболе такие!!!. Думал , что запросит футболёров в каждую линию ,из сборных призёров ЧМ-2026, или на крайняк из клубов полуфиналистов ЛЧ, плюс некритикуемость в течении 2х сезонов.!!!
