Шварц выдвинул требования для назначения в ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц готов возглавить ЦСКА, но на своих условиях.

47-летний немец затребовал защищенный контракт на три года с зарплатой от 2 до 2,5 миллиона евро.

Если армейцы согласятся, то в случае увольнения будут вынуждены выплатить тренеру всю зарплату до конца договора.

Московский клуб дал понять, что их не устраивает такой вариант, однако переговоры между сторонами продолжаются.