Шварц выдвинул требования для назначения в ЦСКА

Бывший главный тренер «Динамо» Сандро Шварц готов возглавить ЦСКА, но на своих условиях.
47-летний немец затребовал защищенный контракт на три года с зарплатой от 2 до 2,5 миллиона евро.
Если армейцы согласятся, то в случае увольнения будут вынуждены выплатить тренеру всю зарплату до конца договора.
Московский клуб дал понять, что их не устраивает такой вариант, однако переговоры между сторонами продолжаются.
- ЦСКА утром 4 мая уволил Фабио Челестини, назначив вместо него Дмитрия Игдисамова.
- Шварц тренировал «Динамо» с 2020 по 2022 год.
- Прошлой осенью он покинул «Нью-Йорк Ред Буллз» и с тех пор остается без работы.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова