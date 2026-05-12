Карпин честно ответил на вопрос о своем отношении к Дзюбе

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал мнение, что ему не нравится форвард «Акрона» Артем Дзюба.

– В СМИ пишут, что Дзюба никогда не был вашим любимчиком.

– Немножко утрировано, естественно. Что значит «любимчиком»?

Ни один тренер или руководитель себе не враг. Если у вас есть хороший, классный оператор, лучше, чем другой, вы его оставите, а не лучшего, наверное, уберете.

То же самое происходит в футболе: тренер – это руководитель, который выбирает 11 футболистов на матч.

Если из 22 футболистов ты выбрал 11, значит, эти 11, которые сегодня не играют, не любимчики? Эти любимчики, а эти нет? Ну бред же.

«Дзюба у Карпина не любимчик». Об этом пишут. Не пишут про другое: что Дзюба сыграл при мне в «Спартаке» больше всех матчей.