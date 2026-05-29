Речь Карпина в перерыве матча Египет – Россия

Стало известно, что Валерий Карпин говорил игрокам сборной России в перерыве товарищеского матча с Египтом.
- Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.
- Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
- Команда Карпина провела худший матч за 5 лет.
После первого тайма главный тренер российской сборной разбирал ошибки и недоработки.
«Первые минуты, поле скользкое, быстрое, потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего.
Много потерь, ***, из-за технического брака», – сказал Карпин футболистам.
Источник: телеграм-канал сборной России