Речь Карпина в перерыве матча Египет – Россия

Стало известно, что Валерий Карпин говорил игрокам сборной России в перерыве товарищеского матча с Египтом.

Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.

Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.

Команда Карпина провела худший матч за 5 лет.

После первого тайма главный тренер российской сборной разбирал ошибки и недоработки.

«Первые минуты, поле скользкое, быстрое, потери, которые вам несвойственны, так у вас мяч не отскакивает чаще всего.

Много потерь, ***, из-за технического брака», – сказал Карпин футболистам.