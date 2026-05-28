В матче Египет – Россия могут поучаствовать 44 игрока

В РФС рассказали, сколько замен смогут сделать команды в товарищеском матче Египет – Россия.
«В матче с Египтом договорились с соперником, что сможем использовать по 11 замен. С этим к нам обратилась принимающая сторона, и мы пошли навстречу. Такая поправка к правилам игры была одобрена в марте. Теперь в международных товарищеских матчах с участием первых сборных можно проводить как минимум 8 замен, а по договоренности с соперником – 11.
В мартовских матчах с Никарагуа и Мали мы использовали по 7 замен. Сейчас с учетом длинного сбора и трех матчей за короткий срок будет логично иметь возможность дозировать нагрузки и, в то же время, посмотреть в деле всех вызванных футболистов», – сказали в РФС.
Встреча начнется в 21:00 мск.
- 5 июня Россия сыграет с Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня – с Тринидадом и Тобаго в Калининграде. Египет занимает в рейтинге ФИФА 29-е место, Россия – 36-е, Буркина-Фасо – 62-е, Тринидад и Тобаго – 102-е.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
- С тех пор национальная команда сыграла товарищеские матчи с молодежной сборной России, Кыргызстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Ираном (дважды), Ираком, олимпийской сборной Египта (дважды), Катаром (дважды), Камеруном, Кенией, Кубой, Сербией, Беларусью (дважды), Вьетнамом, Брунеем, Сирией, Гренадой, Замбией, Нигерией, Иорданией, Боливией, Перу, Чили, Никарагуа и Мали.
Источник: ТАСС