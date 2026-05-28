В матче Египет – Россия могут поучаствовать 44 игрока

В РФС рассказали, сколько замен смогут сделать команды в товарищеском матче Египет – Россия.

«В матче с Египтом договорились с соперником, что сможем использовать по 11 замен. С этим к нам обратилась принимающая сторона, и мы пошли навстречу. Такая поправка к правилам игры была одобрена в марте. Теперь в международных товарищеских матчах с участием первых сборных можно проводить как минимум 8 замен, а по договоренности с соперником – 11.

В мартовских матчах с Никарагуа и Мали мы использовали по 7 замен. Сейчас с учетом длинного сбора и трех матчей за короткий срок будет логично иметь возможность дозировать нагрузки и, в то же время, посмотреть в деле всех вызванных футболистов», – сказали в РФС.

Встреча начнется в 21:00 мск.