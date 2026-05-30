Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Египта и России.
- Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.
- Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
- Команда Валерия Карпина провела худший матч за 5 лет.
«Интересная игра была как с нашей стороны, так и со стороны египетской команды. Понятно, что результат получился не тот, который мы хотели.
Но главное, что наша сборная, как я считаю, неплохо смотрелась в этой игре. Были моменты, где могли забивать. Что-то получилось, что-то – нет, но это футбол.
Нам противостоял сильный соперник, участник предстоящего чемпионата мира. Это был один из лучших спаррингов за последнее время. Эта игра нам пойдет в копилочку, мы получили хороший опыт.
И спасибо большое российским болельщикам за такую массовую и яркую поддержку в Каире!
Мне выпало вчера играть против Мармуша – очень сильного, качественного футболиста. Я думаю, что больше всего в отсутствии [Салаха] разочарован Круг [Данил Круговой]. Наверняка он хотел бы против него сыграть, опробовать свои силы в игре против мировых звезд футбола», – сказал Дивеев.
- Сообщалось, что Салах пропустил матч с Россией по решению тренерского штаба из-за позднего прибытия в расположение сборной Египта.