Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Финал ЛЧ РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ ЧМ-2026 FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта

Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта

Сегодня, 00:41
2

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев поделился впечатлениями от товарищеского матча между сборными Египта и России.

  • Россияне на выезде проиграли со счетом 0:1.
  • Единственный гол на 65-й минуте забил Мостафа Зико.
  • Видеообзор встречи можно посмотреть здесь.
  • Команда Валерия Карпина провела худший матч за 5 лет.

«Интересная игра была как с нашей стороны, так и со стороны египетской команды. Понятно, что результат получился не тот, который мы хотели.

Но главное, что наша сборная, как я считаю, неплохо смотрелась в этой игре. Были моменты, где могли забивать. Что-то получилось, что-то – нет, но это футбол.

Нам противостоял сильный соперник, участник предстоящего чемпионата мира. Это был один из лучших спаррингов за последнее время. Эта игра нам пойдет в копилочку, мы получили хороший опыт.

И спасибо большое российским болельщикам за такую массовую и яркую поддержку в Каире!

Мне выпало вчера играть против Мармуша – очень сильного, качественного футболиста. Я думаю, что больше всего в отсутствии [Салаха] разочарован Круг [Данил Круговой]. Наверняка он хотел бы против него сыграть, опробовать свои силы в игре против мировых звезд футбола», – сказал Дивеев.

  • Сообщалось, что Салах пропустил матч с Россией по решению тренерского штаба из-за позднего прибытия в расположение сборной Египта.

Еще по теме:
Речь Карпина в перерыве матча Египет – Россия 1
Канчельскис вынес вердикт сборной России 26
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта 8
Источник: сайт РФС
Товарищеские матчи. Сборные Россия. Премьер-лига ЦСКА Зенит Ливерпуль Россия Египет Салах Мохамед Круговой Данил Дивеев Игорь
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Томик
1780098555
Да что-то не особенно и против присутствовавших на поле выступили. А больше всех, небось, разочарован Антон Миранчук. Эх, перекинул бы, как Марсело.
Ответить
нейтральныйкакникто
1780103037
Круговой расстроился???Хотел по ногам Салаха побить(типа поиграть против него)???Вот поэтому и не играл- решили поберечь против костоломов!
Ответить
Главные новости
Клуб из Краснодарского края может закрыться на полгода
15:09
1
Экс-игрок сборной Бразилии завершил карьеру в 42 года
14:31
«Ливерпуль» принял судьбоносное решение по Слоту
14:19
Фото«Ростов» продлил контракт с форвардом до 2030 года
13:42
Игрокам «Спартака» рассказали, как правильно распоряжаться деньгами
13:26
3
«Спартак» наказан по итогам суперфинала против «Краснодара»
13:12
11
На пост тренера «Акрона» есть три кандидата
12:52
1
Прогноз Генича на финал ЛЧ «ПСЖ» – «Арсенал»
12:29
6
ВидеоСборная Узбекистана тренируется в Нью-Йорке перед дебютным ЧМ
12:07
3
«Локомотив» отреагировал на информацию о миллиардном долге
11:49
2
Все новости
Все новости
ВидеоИгроки сборной России отказались носить медали за поражение от Египта
10:55
16
Назван игрок сборной России, который больше всех расстроился из-за отсутствия Салаха в составе Египта
00:41
2
ВидеоРечь Карпина в перерыве матча Египет – Россия
Вчера, 23:11
1
Канчельскис вынес вердикт сборной России
Вчера, 19:11
29
Пономарев одним словом описал игру сборной России против Египта
Вчера, 17:20
8
Игроки сборной России шутили над Агкацевым и Кривцовым после Египта: «Проиграли третий трофей за три недели»
Вчера, 13:40
4
ВидеоБатраков подарил футболку мальчику после матча с Египтом
Вчера, 11:47
2
Круговой назвал незаслуженной победу Египта над Россией
Вчера, 11:27
4
Реакция Мостового на поражение сборной России от Египта
Вчера, 11:17
5
Игрок сборной России – о Египте: «Не выходили из отеля, было страшно смотреть на улицу»
Вчера, 10:52
12
«Мне грустно вместе с вами»: Нагучев отреагировал на матч сборной России с Египтом
Вчера, 09:56
1
Агкацев рассказал, как ему мешали лазеры в матче Египет – Россия
Вчера, 09:21
2
Игроки сборной России пожаловались на лазерные указки после поражения от Египта
Вчера, 08:51
13
Карпин дал оценку игрокам сборной России за матч с Египтом
Вчера, 08:41
2
Сергеев прокомментировал поражение сборной России от Египта
Вчера, 08:33
Реакция Карпина на поражение России от Египта
Вчера, 01:19
16
«Мы поняли, на что способны»: Дивеев – о поражении России от Египта
Вчера, 01:03
11
Губерниев прокомментировал поражение России от Египта
Вчера, 00:53
2
ФотоСборную России наградили медалями после поражения от Египта
Вчера, 00:35
6
Россия провела худший матч за 5 лет
Вчера, 00:19
11
В РФС прокомментировали поражение России от Египта
28 мая
3
Карпин прокомментировал поражение России от Египта
28 мая
9
Стало известно, почему Салах не сыграл с Россией
28 мая
ВидеоОбзор матча Египет – Россия: голы и лучшие моменты (Видео)
28 мая
Товарищеский матч. Россия уступила Египту (0:1), у команды Карпина одна победа в 5 матчах
28 мая
59
Стали известны стартовые составы на матч Египет – Россия: 28 мая 2026
28 мая
7
В матче Египет – Россия могут поучаствовать 44 игрока
28 мая
2
Стало известно, сыграет ли Салах с Россией
28 мая
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 