Стало известно, сыграет ли Салах с Россией

Мохамед Салах, нападающий сборной Египта и «Ливерпуля», сможет принять участие в товарищеском матче против России.

Сотрудник Ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар подтвердил, что форвард находится в расположении национальной команды и выйдет на поле. Поводом для сомнений стала информация об отсутствии Салаха на тренировке 27 мая. Эль-Аттар назвал это недоразумением.

«Отсутствие Салаха на вчерашней тренировке – техническая ошибка. Он на сборах с командой и сможет принять участие в матче против сборной России», – сказал Эль-Аттар.