Стало известно, сыграет ли Салах с Россией

Мохамед Салах, нападающий сборной Египта и «Ливерпуля», сможет принять участие в товарищеском матче против России.
Сотрудник Ассоциации футбола Египта Валид Эль-Аттар подтвердил, что форвард находится в расположении национальной команды и выйдет на поле. Поводом для сомнений стала информация об отсутствии Салаха на тренировке 27 мая. Эль-Аттар назвал это недоразумением.
«Отсутствие Салаха на вчерашней тренировке – техническая ошибка. Он на сборах с командой и сможет принять участие в матче против сборной России», – сказал Эль-Аттар.
- Игра между Египтом и Россией состоится на Каирском международном стадионе. Начало – в 21:00 по московскому времени.
- В июне 2026 года сборная России проведет еще два товарищеских матча: 5 июня против Буркина-Фасо в Волгограде и 9 июня против Тринидад и Тобаго в Калининграде.
- Египет готовится к ЧМ-2026.
Источник: «Спорт-Экспресс»