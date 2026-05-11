Ротенберг готов помочь Карпину в сборной России

Главный тренер сборной России 25 по хоккею Роман Ротенберг рассказал о взаимодействии с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России по футболу.
– Готовы ли вы помогать работать Валерию Карпину в сборной России?
– Конечно, я всегда готов. Мы часто общаемся с Валерием Георгиевичем, вместе работаем – мы коллеги.
- В июле 2025 года Ротенберг стал членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо». До этого он работал в хоккейном клубе СКА с 2011 года. Сначала вице-президентом, с 2020 года – ассистентом главного тренера и в 2022–2025 годах – главным тренером.
- Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
- Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.
Источник: «РБ Спорт»