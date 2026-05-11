Ротенберг готов помочь Карпину в сборной России

Сегодня, 12:53
9

Главный тренер сборной России 25 по хоккею Роман Ротенберг рассказал о взаимодействии с Валерием Карпиным, возглавляющим сборную России по футболу.

– Готовы ли вы помогать работать Валерию Карпину в сборной России?

– Конечно, я всегда готов. Мы часто общаемся с Валерием Георгиевичем, вместе работаем – мы коллеги.

  • В июле 2025 года Ротенберг стал членом совета директоров московского хоккейного клуба «Динамо». До этого он работал в хоккейном клубе СКА с 2011 года. Сначала вице-президентом, с 2020 года – ассистентом главного тренера и в 2022–2025 годах – главным тренером.
  • Карпин возглавляет сборную России с лета 2021 года.
  • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

Mr.
1778494665
Бездарный тренер по хоккею, неувольняемый по понятным причинам )
Ответить
Skull_Boy
1778494909
Клоун, который без папы полный ноль
Ответить
Play
1778495077
Так а что помогать, берись уже сам возглавить сборную
Ответить
Цугундeр
1778495504
Коллеги по лихоимству?
Ответить
neim
1778495609
А кули толку, карпину уже ни что не поможет ))).
Ответить
biber.ru
1778495882
Помочь добить.
Ответить
svan61
1778496203
может, с Зенита начать?..
Ответить
erybov1965
1778500814
Я думаю, Ротенберг может справиться с обеими сборными и помощь ему не нужна. Это ведь для него как игрушка. А гандбол и баскетбол — слабо?
Ответить
NewLife
1778502737
"Когда Россия станет чемпионом мира по футболу? Тогда, когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею" - Сказал Пеле.
Ответить
