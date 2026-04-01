Футбольный деятель Тимур Гурцкая двумя словами отреагировал на ничью сборных России и Мали в товарищеском матче (0:0).
«Отбились! Мужики!» – написал Лепсая, занимавший пост директора в «Балтике».
- У команды Валерия Карпина всего одна победа в последних четырех встречах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
- У Мали в последних семи матчах ни одной победы в основное время.
- Россия и Мали сыграли впервые.
- Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.
