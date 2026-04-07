  • В Госдуме осудили Карпина: «Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу»

В Госдуме осудили Карпина: «Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу»

7 апреля, 14:59
16

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов возмущен нецензурной лексикой Валерия Карпина.

Главный тренер национальной сборной России выступил с матерной речью в раздевалке в перерыве товарищеского матча с Никарагуа.

«Во-первых, мне неприятно, что кто-то это записал и «слил». Матерился на этом видео хулиган. Записал и выложил этот материал человек, действующий подленько. Это же не посторонний человек. Решили подставить Карпина.

Конечно, такого не должно быть. Мне, как человеку не матерящемуся, вообще глубоко неприятно, что главный тренер сборной России так общается. С Карпиным надо поработать. Пускай РФС объяснит, что тренер национальной сборной должен вести себя достойно. Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу в виде брани. Если он будет материться, победы мы не увидим.

Победа русского спорта – победа правильная! А какая же победа может быть правильная с матом? Надо Карпину прекращать материться, иначе наругаем его. Думаю, денежный штраф для некоторых тренеров будет эффективным. Начинаешь материться – сразу понижение зарплаты на 30 процентов.

Зачем наших футболистов обливать помоями в виде матерных слов? Неужели всe тоже самое нельзя сказать без мата? Неужели не хватает квалификации общаться без мата?

Понимаю, что кому-то так проще, но кому-то проще без штанов ходить. Мы же хотим гордиться нашими футболистами и нашим тренером. А то получается, что мы должны скрывать нашего тренера от наших детей. Карпина мы вам не покажем, потому что он ругается.

Какой пример он подаeт? Пусть заканчивает это дело. Можно отправить его на курсы – говорим без мата. Можно в Печерский монастырь отправить. Он там посидит недельку-другую и перестанет матом ругаться вообще», – сказал Милонов.

  • Россияне в марте победили Никарагуа (3:1) и сыграли вничью с Мали (0:0).
  • У команды Карпина всего одна победа в последних четырех матчах. Крупных побед не было с октября, когда со счетом 3:0 дома была обыграна Боливия.
  • Теперь сборная России соберется летом. Соперники для будущих матчей еще не определены.
  • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. В РФС рассчитывают на снятие бана в 2026 году.

Еще по теме:
Карпин назвал тренера, у которого хочет постажироваться 3
Карпин определил самого талантливого российского футболиста 3
Карпин назвал европейскую команду, чья игра ему нравится
Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Россия Карпин Валерий
Комментарии (16)
Desma
1775567364
Сказал правильно, но наивно и по-детски. В этом весь Милонов.......
Gwynbleidd
1775567431
По моему Милонов путает футбольную раздевалку с хором церковной приходской школы... Не ругаешься матом, молодец, но я что-то уверен, что дети твои матерятся как сапожники...
нБратишка
1775567481
ну как говорил один футболист - матерился матерюсь и буду матерится... а вот кто сливает секретную тактику - редиска .....нехороший человек.
subbotaspartak
1775568133
Мне, как человеку не матерящемуся, вообще... Ты русский вообще?...
Пингвины Антарктиды/Форпо
1775569427
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО ФУТБОЛА выборы приближаются, всё больше комментариев от депутатов из Госдумы; во всём виноват Карпин? ) ⚽️
bset
1775570045
Виталий, идите *****, будьте добры
Vitaga
1775574279
даже министр иностранных дел матерился публично - ему напиши и предложи уйти в монастырь
Shtthfckup
1775577662
Соевый Милонов пожет пойти смело на...как бы культурно сказать? В баню, с другом Дегтяревым гыгы
crf57
1775577903
МИЛОНОВ просто жалкий недоумок,везде свой "гриппозный нос" засунет.
Oldtrafford83
1775623799
В битве экстрасенсов больше логики и правды чем в гос думе, реально сплошные высеры!!!
Главные новости
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом»
01:37
ВидеоСоболев поругался с журналистами после вылета «Зенита» из Кубка России
01:04
1
Футболист «Спартака» пострадал от болельщиков «Зенита»
00:51
1
Тренер «Зенита» – о судействе в матче со «Спартаком»: «Я недоволен всем»
00:35
3
Хвича стал рекордсменом «ПСЖ»
00:25
Карседо объяснил, почему выпустил Помазуна на серию пенальти с «Зенитом»
00:07
9
Лига чемпионов. «Барселона» дома проиграла «Атлетико», проведя больше тайма вдесятером
Вчера, 23:55
3
Лига чемпионов. «ПСЖ» с Сафоновым победил «Ливерпуль» в первом четвертьфинале
Вчера, 23:53
2
Семак высказался после поражения «Зенита» от «Спартака»
Вчера, 23:46
7
Карседо сделал заявление после победы «Спартака» над «Зенитом»
Вчера, 23:39
4
Все новости
Все новости
ВидеоАкинфеев показал поздравление с 40-летием от Хиддинка
Вчера, 23:15
Экс-игрок «Ростова» объяснил уникальность Карпина
Вчера, 21:07
Вернблум отправил Акинфееву матерное поздравление с юбилеем
Вчера, 20:57
2
Реакция игроков ЦСКА на бунт Мойзеса
Вчера, 19:57
10
Талалаев попал в больницу и перенесет операцию
Вчера, 19:45
12
ФотоСмолов осваивает новую профессию
Вчера, 19:31
4
Вратарь ЦСКА принял решение по возможному трансферу в «Спартак»
Вчера, 19:27
2
40-летний Акинфеев обозначил, сколько еще лет планирует жить
Вчера, 19:05
1
Вердикт главы российских судей по отмене гола Дзюбы в ворота ЦСКА
Вчера, 18:51
8
Названа истинная причина исчезновения Мостового
Вчера, 18:29
4
«Зенит» предложит новый контракт 36-летнему Ерохину: его условия
Вчера, 18:17
Стало известно отношение игроков «Спартака» к Карседо
Вчера, 18:03
1
Дуран тремя словами отреагировал на крупный штраф от «Зенита»
Вчера, 17:53
17
Миллер впервые прокомментировал трансфер Дзюбы из «Спартака» в «Зенит»
Вчера, 17:35
2
Дзюба назвал «Зенит», а не «Спартак», главным клубом в карьере
Вчера, 17:13
7
«Зенит» выписал «большой» штраф еще одному футболисту вслед за Венделом
Вчера, 17:01
2
Стало известно, где загулял зенитовец Дуран
Вчера, 16:39
8
Предположение Генича, кого из «Спартака» Соболев назвал паразитом
Вчера, 16:33
4
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
Вчера, 16:15
5
Гай Германика хотела снять фильм про Черчесова, но он отказался с ней жить
Вчера, 15:40
6
Газзаев охарактеризовал Акинфеева двумя словами в его юбилей
Вчера, 15:33
1
Вратарь «Динамо» рассказал о ненависти к мировому топ-клубу
Вчера, 15:09
2
Акинфеев отказал сыну в дорогостоящем подарке: «Это большая роскошь»
Вчера, 15:01
4
«Зенит» больше всех страдает от ошибок судей
Вчера, 14:50
49
Дзюба прокомментировал смерть Луческу
Вчера, 14:41
1
У Мостового будет «очная ставка» с Мажичем
Вчера, 14:24
4
Акинфеев признался, что мог не дожить до 40 лет
Вчера, 14:23
Миллер раскрыл, какой трансфер «Спартака» повлиял на покупку «Зенита» «Газпромом»
Вчера, 14:01
30
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
