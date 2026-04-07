В Госдуме осудили Карпина: «Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу»

Депутат Государственной Думы РФ Виталий Милонов возмущен нецензурной лексикой Валерия Карпина.

Главный тренер национальной сборной России выступил с матерной речью в раздевалке в перерыве товарищеского матча с Никарагуа.

«Во-первых, мне неприятно, что кто-то это записал и «слил». Матерился на этом видео хулиган. Записал и выложил этот материал человек, действующий подленько. Это же не посторонний человек. Решили подставить Карпина.

Конечно, такого не должно быть. Мне, как человеку не матерящемуся, вообще глубоко неприятно, что главный тренер сборной России так общается. С Карпиным надо поработать. Пускай РФС объяснит, что тренер национальной сборной должен вести себя достойно. Нельзя допускать эти сатанинские хождения и молитвы дьяволу в виде брани. Если он будет материться, победы мы не увидим.

Победа русского спорта – победа правильная! А какая же победа может быть правильная с матом? Надо Карпину прекращать материться, иначе наругаем его. Думаю, денежный штраф для некоторых тренеров будет эффективным. Начинаешь материться – сразу понижение зарплаты на 30 процентов.

Зачем наших футболистов обливать помоями в виде матерных слов? Неужели всe тоже самое нельзя сказать без мата? Неужели не хватает квалификации общаться без мата?

Понимаю, что кому-то так проще, но кому-то проще без штанов ходить. Мы же хотим гордиться нашими футболистами и нашим тренером. А то получается, что мы должны скрывать нашего тренера от наших детей. Карпина мы вам не покажем, потому что он ругается.

Какой пример он подаeт? Пусть заканчивает это дело. Можно отправить его на курсы – говорим без мата. Можно в Печерский монастырь отправить. Он там посидит недельку-другую и перестанет матом ругаться вообще», – сказал Милонов.