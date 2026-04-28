  • Карпин оценил готовность Кисляка к трансферу в европейский клуб

Карпин оценил готовность Кисляка к трансферу в европейский клуб

Сегодня, 22:05

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о полузащитнике ЦСКА Матвее Кисляке.

– Как вы считаете, готов ли Кисляк к переходу в Европу – ментально, физически? Вам как игроку, поигравшему в Европе, должно быть плюс-минус видно и понятно.

– Мне не должно быть ничего видно и ничего понятно. Физически – думаю, что да, он мог бы конкурировать в топ-чемпионатах. Выиграл бы он эту конкуренцию или нет – вопрос.

С точки зрения психологической готовности: судя по общению с ним, мне кажется, что да. Но это все на уровне «мне так кажется».

Для того, чтобы это понять, надо оказаться там, в незнакомой среде, с незнакомыми требованиями с точки зрения футбола, оказаться под давлением прессы, которого в России нет по сравнению даже с Турцией.

Плюс неродной язык, конкуренция со стороны игроков такого же уровня, как и ты. Здесь ты можешь быть выше уровнем – и будешь играть.

Там тебе никто ничего гарантировать не будет. Выдержишь ли ты эту конкуренцию – большой вопрос.

  • 20-летний Кисляк – воспитанник ЦСКА.
  • В этом сезоне в его активе 8+8 в 38 матчах.
  • Рыночная стоимость игрока – 20 миллионов евро.

Источник: «Трибуна»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Кисляк Матвей Карпин Валерий
