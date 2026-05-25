Титов прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка России

Бывший спартаковец Егор Титов поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

«Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.

Основное время матча завершилось ничьей 1:1.

Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.

«Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Изначально шансы были 50 на 50, здесь однозначно, что и «Краснодар» достоин был Кубка и чемпионства. Но вот чемпионство не получилось, поэтому команда рассчитывала на Кубок.

Играть при заполненных трибунах спартаковских болельщиков – это сложно. «Спартак» играл на исторически важном стадионе – «Лужниках». Символично, что именно там «Спартак» выиграл свой очередной кубок.

Полностью не согласен, что «Спартак» переиграл «Краснодар», нет. Игра была абсолютно равная. Игра смотрелась, атака на атаку, в какой-то момент казалось, что играют вообще без центра поля, особенно это второй тайм был великолепный.

Факт, что и «Спартак», и «Краснодар» могли забивать решающие голы в основное время. Просто у «Спартака» более быстрые футболисты, невысокие, которые и создавали эту остроту в быстрых атаках, в быстрых переходах.

У «Краснодара» такой один Сперцян, который, как мне кажется, был лучшим у «Краснодара» в этом матче», – заявил Титов.