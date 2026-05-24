Реакция Карседо на разбитый трофей Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о том, что трофей Кубка России рассыпался в руках Пабло Солари.
У кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка.
– Были еще случаи, когда у вас трофей разваливался? И как это случилось?
– Честно, не видел, как разбили. Но главное, он наш. Никто у нас его не отнимет. Это трофей для футболистов и всех болельщиков. Думаю, мы его восстановим.
- «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
- «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.
Источник: «Матч ТВ»