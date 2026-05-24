Реакция Карседо на разбитый трофей Кубка России

24 мая, 22:26
13

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о том, что трофей Кубка России рассыпался в руках Пабло Солари.

У кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка.

– Были еще случаи, когда у вас трофей разваливался? И как это случилось?

– Честно, не видел, как разбили. Но главное, он наш. Никто у нас его не отнимет. Это трофей для футболистов и всех болельщиков. Думаю, мы его восстановим.

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Солари Пабло Карседо Хуан Карлос
Комментарии (13)
Интерес
1779651750
Мля,пришлось пить шампунь из пластикового ведра.
Ответить
Mirak92
1779652308
С Озона кубок
Ответить
vick-north-west
1779652378
Кубок СССР был попрочнее, да и красивее на мой взгляд, Ловчев и Пономарёв не дадут соврать
Ответить
Бумбраш
1779654453
Сэкономили на производстве кубка
Ответить
Cleaner
1779655065
Вообще то это НЕ СПАРТАК разбил кубок. Это Спартаку вручили БРАКОВАННЫЙ Кубок, который развалился на глазах у всей страны! ПОЗОР производителю...((((((((((
Ответить
Anton1969
1779656229
Позорники РФС, всё у них через зад!!! Рукозадые чинуши!!!
Ответить
361isa@mail.ru
1779656724
С победой Спартак! А кубок это просто формальность.
Ответить
