Реакция Карседо на разбитый трофей Кубка России

Главный тренер «Спартака» Хуан Карлос Карседо высказался о том, что трофей Кубка России рассыпался в руках Пабло Солари.

У кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка.

– Были еще случаи, когда у вас трофей разваливался? И как это случилось?

– Честно, не видел, как разбили. Но главное, он наш. Никто у нас его не отнимет. Это трофей для футболистов и всех болельщиков. Думаю, мы его восстановим.