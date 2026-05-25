«Акрон» рассматривает пять тренеров

Генеральный директор «Акрона» Константин Клюшев прокомментировал поиск нового главного тренера для команды.
«В шорт-листе «Акрона» в районе пяти тренеров. Речь идет и о российских, и о зарубежных тренерах», – сообщил Клюшев.
- «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
- Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.
