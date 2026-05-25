Реакция Ловчева на победу «Спартака» в Кубке России

Сегодня, 15:48
4

Спартаковский ветеран Евгений Ловчев поделился впечатлениями от суперфинала FONBET Кубка России-2025/26 в «Лужниках».

  • «Спартак» победил «Краснодар» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • Видеообзор суперфинала можно посмотреть здесь.
  • Красно-белые стали обладателями Кубка России в 5-й раз.
  • «Краснодар» проиграл все три финала турнира по пенальти.

«Я давно понял одну вещь, связанную с частой сменой тренеров и приходом новых игроков, особенно черненьких, – они не понимают, что такое «Спартак» для нашей страны.

И вот через финальный матч Кубка России многие из них начали понимать, что «Спартак» на самом деле – это больше, чем просто футбол.

Когда-то я обиделся на Никиту Павловича Симоняна, когда мне было 23 года. У меня в кубковом матче с «Кайратом» ноги сводило, а я не ушел с поля. Мне казалось, что я герой, а он мне немного напихал.

Я был пацан, не приехал на сбор перед матчем с ЦСКА и сказал, что в «Спартаке» больше играть не буду. И ночью со мной очень долго по телефону разговаривал [начальник команды] Николай Петрович Старостин. И он мне сказал: «Симонян и Старостин – это еще не «Спартак». И после этого я сразу собрался и поехал на базу команды.

«Спартак» – это значительно глубже и больше, это некий протест в стране, это некое объединение людей. И я думаю, что после такой игры, после такой поддержки в финале Кубка России и после празднования футболисты «Спартака» начнут понимать, что нельзя выходить и играть так, как в Махачкале.

И это не вопрос результата, а вопрос понимания того, в какой команде ты находишься. И вчера я увидел это единение, они наконец-то поняли, за какой клуб играют», – сказал Ловчев.

Источник: «РИА Новости»
Россия. Кубок Краснодар Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (4)
Красногвардейчик
1779714140
Посмотрим...интересно как он будет переобуваться, когда у Карседо дела не пойдут
СильныйМозг
1779714757
Он прав, спартак, это бренд петухов!
Цугундeр
1779716265
"..это некий протест в стране, это некое объединение людей." )) Секта, кароч, Жека, не заморачивайся.)
NewLife
1779723435
Дебил.
