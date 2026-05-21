Ловчев дал прогноз на суперфинал Кубка России

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о своих ожиданиях от финальной игры FONBET Кубка России-2025/26 против «Краснодара».

Команды встретятся 24 мая в Москве на стадионе «Лужники» в 18:00 мск.

«Краснодар» финишировал вторым в РПЛ, «Спартак» – четвертым.

«По сезону лучше «Краснодар», но в финале нет никаких предпочтений. Эта конкретная игра в Москве, хотя и при большинстве зрителей «Спартака».

У красно-белых хорошая атака, но очень плохая оборона. А у «Краснодара» укомплектованная команда с точки зрения обороны, атаки и вратаря. Но в атаке все строится на Кордобе, которого мы считаем лучшим игроком нашего чемпионата.

Поражение «Краснодара» в чемпионате никак не скажется на них в кубке. Там проиграно, здесь выиграно. Думаю, команды будут вести себя осторожно.

Трех голов окажется вполне достаточно. Предположу, что финальный счет будет 2:1 в пользу одной из команд, либо все закончится по пенальти», – заявил Ловчев.