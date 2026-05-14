Определено время начала суперфинала Кубка России «Спартак» – «Краснодар»

Организаторы суперфинала FONBET Кубка России «Спартак» – «Краснодар» огласили время начала матча.
Встреча начнется в 18:00 по московскому времени. Информация размещена на сайте, занимающемся реализацией билетов.
- Кубковый суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках». Стадион принимает главный кубковый матч с 2022 года.
- «Спартак» не брал кубковый трофей с 2022 года. Тогда в финале красно-белые под руководством Паоло Ваноли победили «Динамо» со счетом 2:1.
- «Краснодар» дважды играл в финале Кубка, но оба раза уступил в серии пенальти – «Ростову» в 2014 году и ЦСКА в 2023 году.
Источник: «Бомбардир»