Опубликовано фото шпаргалки Помазуна на серию пенальти против «Краснодара»

У вратаря «Спартака» Ильи Помазуна была шпаргалка на серию пенальти против «Краснодара» в кубковом суперфинале.
«В соцсетях вещателя нашелся «кружочек» плохого качества с бутылкой Ильи Помазуна. Я решил заморочиться и с помощью нескольких ИИ-программ восстановил вратарские пометки», – написал источник.
- В суперфинале гол у «Спартака» забил Пабло Солари на 36-й минуте, у «Краснодара» – Дуглас Аугусто на 57-й.
- Помазуна выпустили под серию пенальти, которую он выиграл.
- Послематчевые пенальти у красно-белых реализовали Игорь Дмитриев, Наиль Умяров, Кристофер Ву и Эсекьель Барко. У «быков» забили 11-метровые Эдуард Сперцян, Лукас Оласа и Никита Кривцов. Не забили с «точки» Хуан Боселли и Кевин Ленини.
Источник: телеграм-канал «Принял. Отдал»