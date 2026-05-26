Опубликовано фото шпаргалки Помазуна на серию пенальти против «Краснодара»

У вратаря «Спартака» Ильи Помазуна была шпаргалка на серию пенальти против «Краснодара» в кубковом суперфинале.

«В соцсетях вещателя нашелся «кружочек» плохого качества с бутылкой Ильи Помазуна. Я решил заморочиться и с помощью нескольких ИИ-программ восстановил вратарские пометки», – написал источник.