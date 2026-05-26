Реакция Боярского на возможный переход Дзюбы в «Спартак»

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».
– Артем Дзюба – легенда «Зенита», играл и боролся за клуб, многое сделал для нашего города. Будем следить за его успехами в других командах.
– Возвращение в «Спартак» реально?
– Думаю, что вряд ли. Но он найдет себе другую дорогу, будет радовать своей игрой и голами.
- 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
Источник: «Матч ТВ»