Реакция Боярского на возможный переход Дзюбы в «Спартак»

Вчера, 23:48

Народный артист, болельщик «Зенита» Михаил Боярский прокомментировал возможное возвращение Артема Дзюбы в «Спартак».

Артем Дзюба – легенда «Зенита», играл и боролся за клуб, многое сделал для нашего города. Будем следить за его успехами в других командах.

– Возвращение в «Спартак» реально?

– Думаю, что вряд ли. Но он найдет себе другую дорогу, будет радовать своей игрой и голами.

  • 37‑летний Дзюба на прошлой неделе заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
  • В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
  • Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Дзюба Артем
