Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Карседо снял со «Спартака» семь проклятий

Сегодня, 22:38
2

Пресс-служба «Спартака» составила список «проклятий», которые снял с команды главный тренер Хуан Карлос Карседо за первые полгода работы.

  1. Карседо стал первым испанским тренером с трофеем в России.
  2. «Спартак» впервые победил «Сочи» на стадионе «Фишт».
  3. «Спартак» впервые победил «Оренбург» в гостях с 2020 года.
  4. «Спартак» впервые победил «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года.
  5. «Спартак» выиграл серию пенальти в официальном матче впервые с 1994 года.
  6. «Спартак» впервые обыграл «Ахмат» дома с 2021 года.
  7. «Спартак» с третьей попытки выиграл в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

В кубковом суперфинале «Спартак» в серии пенальти победил «Краснодар».

Еще по теме:
Приведена аргументация, почему матч за Суперкубок «Спартак» – «Зенит» должен состояться в Москве 3
Довбня ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке» 1
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана 4
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Спартак Карседо Хуан Карлос
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Интерес
1779824649
Алекперов борзописцам премии выпишет.
Ответить
рылы
1779824819
п.4 - мимо. уже сказали, что победа по пенальти не считается, в регламентах давно так записано, не мы это придумали, и даже не миллер. п.5 - тут не поспоришь. поздравляю рылов. всё остальное высосано из пальца. с 2020х достижения, которые успели записать в снятые проклятия, лишь бы наполнить список. идиоты свинохвостые.
Ответить
Главные новости
Легионер «Зенита» готов в два раза «упасть» по зарплате
23:42
«Зенит» может лишиться Дугласа Сантоса
23:12
2
«Это лучше, чем верить в сказку Шварца»: Тюкавина призвали перейти в «Зенит»
22:53
4
«Зенит» договорился о трансфере бразильца за 20 миллионов
22:30
5
10 самых подорожавших игроков РПЛ
22:09
5
«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана
21:25
4
Россиянин может сменить «Спартак» на Европу
21:03
12
Новая информация о продлении контракта спартаковца Барко
20:57
15
В российском клубе вспыхнула забастовка
20:29
10
«Спартак» готов продать двух форвардов
19:59
3
Все новости
Все новости
Спиридонов: «Стыдно за «Зенит»
23:25
2
Карседо снял со «Спартака» семь проклятий
22:38
2
Приведена аргументация, почему матч за Суперкубок «Спартак» – «Зенит» должен состояться в Москве
21:59
5
Довбня ответил на вопрос о своем будущем в «Спартаке»
21:41
1
Россиянин может сменить «Спартак» на Европу
21:03
12
Новая информация о продлении контракта спартаковца Барко
20:57
15
«Спартак» определился с будущим вратарской позиции
20:47
2
В «Спартаке» рассказали о планах на летнее окно
20:38
«Балтика» определилась с заменой проданному в «Зенит» Андраде
20:14
3
«Спартак» готов продать двух форвардов
19:59
3
Мостового упрекнули в отсутствии совести
19:49
2
Карпин не взял Тюкавина в Египет
19:33
4
Генич призвал изменить формат переходных матчей за места в РПЛ
19:15
5
ФотоЗащитник «Спартака» объявил об уходе
18:55
20
Назван лучший тренер России двух последних лет
18:27
3
«Зенит» предложил 18 миллионов за бразильского форварда
18:11
14
10 самых дорогих игроков РПЛ по версии Transfermarkt
17:59
13
Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»
17:41
13
Комментарий агента Тюкавина насчет трансфера в «Зенит»
16:40
6
Титов предложил город для проведения Суперкубка «Спартак» – «Зенит»
16:25
9
Генич ответил, будет ли «Зенит» претендовать на чемпионство в новом сезоне
15:55
4
Глава «Спартака»: «Нам без разницы, где играть с «Зенитом» за Суперкубок»
15:45
69
Дзюба и Кокорин могут воссоединиться в европейском клубе
15:10
5
Клуб РПЛ отказался от Дзюбы
14:53
3
Легенда «Рубина» Карадениз близок к возвращению в российский футбол
14:41
ФотоСемак, Зырянов и Миллер встретились в Петербурге
13:57
14
Титов высказался о том, что Аршавин болел за «Спартак» в игре с «Краснодаром»
13:45
8
Губерниев отреагировал на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
13:40
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 