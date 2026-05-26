Карседо снял со «Спартака» семь проклятий

Пресс-служба «Спартака» составила список «проклятий», которые снял с команды главный тренер Хуан Карлос Карседо за первые полгода работы.

Карседо стал первым испанским тренером с трофеем в России. «Спартак» впервые победил «Сочи» на стадионе «Фишт». «Спартак» впервые победил «Оренбург» в гостях с 2020 года. «Спартак» впервые победил «Зенит» в Санкт-Петербурге с 2012 года. «Спартак» выиграл серию пенальти в официальном матче впервые с 1994 года. «Спартак» впервые обыграл «Ахмат» дома с 2021 года. «Спартак» с третьей попытки выиграл в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

В кубковом суперфинале «Спартак» в серии пенальти победил «Краснодар».