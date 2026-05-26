Спиридонов: «Стыдно за «Зенит»

Волейболист, болельщик «Спартака» Алексей Спиридонов недоволен последним чемпионством «Зенита».

«Посмотрим, как пройдет селекция у «Спартака» летом. Для меня, честно, пусть кто угодно станет чемпионом, лишь бы не «Зенит». Они дутые чемпионы, пробили 850 пенальти, из которых половина левые, – стыдно. Ни одного нормального болельщика нет, который скажет, что «Зенит» стал чемпионом по делу.

Когда «Краснодар» обыграл «Спартак», признаюсь, я даже не расстроился, а был рад за «Краснодар», подумал, что они приблизили себя к чемпионству, но кто знал, что они так с «Динамо» облажаются», – сказал Спиридонов.