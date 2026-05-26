«Спартак» может купить игрока сборной Казахстана

Атакующий футболист «Ахмата» Максим Самородов может покинуть клуб летом.
«Сразу несколько клубов интересуются казахстанским вингером «Ахмата» Максимом Самородовым. По словам источников, в том числе речь идет о «Краснодаре» и «Локомотиве» (также есть информация и о «Спартаке», но другие источники это не подтверждают)» – написал телеграм-канал «Мутко против».
- 23-летний Самородов перешел в «Ахмат» из «Актобе» в августе 2024 года.
- Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона.
- Контракт Самородова заканчивается в 2028 году.
