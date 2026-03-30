РПЛ назвала претендентов на звание лучшего игрока марта

РПЛ определила кандидата на звание лучшего игрока лиги в марте.
В этот период включены 19-22-й туры (с учетом матчей, прошедших в 19-м туре в конце февраля.
Номинантами стали:
- Джон Кордоба, «Краснодар» (4 матча, 5 голов);
- Эдуард Сперцян, «Краснодар» (4 матча, 3 гола, 2 голевые передачи);
- Александр Соболев, «Зенит» (4 матча, 3 гола, 1 голевая передача);
- Дмитрий Воробьeв, «Локомотив» (4 матча, 2 гола, 3 голевые передачи);
- Максим Самородов, «Ахмат» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
- Константин Тюкавин, «Динамо» (4 матча, 2 гола, 2 голевые передачи);
- Эсекьель Барко, «Спартак» (4 матча, 1 гол, 3 голевые передачи).
Для определения лауреата проводятся три голосования: среди экспертов РПЛ, экспертов «Матч Премьер» и болельщиков. От РПЛ голосуют Андрей Аршавин, Никита Баженов, Владислав Радимов, Олег Корнаухов и Александр Григорян. «Матч Премьер» представляют комментаторы Константин Генич, Роман Трушечкин, Тимур Журавель, Дмитрий Шнякин и Дмитрий Дерунец.
Голосование болельщиков проходит на официальной странице РПЛ в социальной сети ВКонтакте.
Победителем признаeтся номинант, выигравший в большинстве голосований. Если во всех голосованиях победили разные участники, лучшим становится победитель опроса среди экспертов РПЛ.