«Зенит» договорился о трансфере бразильца за 20 миллионов

«Зенит» согласовал с «Трабзонспором» переход нападающего Фелипе Аугусто.
Петербургский клуб заплатит за бразильца 18 млн евро в виде фиксированной суммы. Еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов, также турецкая сторона получит процент от последующей перепродажи форварда.
Об этом сообщил аккаунт Serdar в соцсети X, который специализируется на новостях «Трабзонспора».
- Фелипе Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года.
- За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил 15 мячей. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года.
- Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аугусто в 15 млн евро.
Источник: «Бомбардир»