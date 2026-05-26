«Зенит» договорился о трансфере бразильца за 20 миллионов

«Зенит» согласовал с «Трабзонспором» переход нападающего Фелипе Аугусто.

Петербургский клуб заплатит за бразильца 18 млн евро в виде фиксированной суммы. Еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов, также турецкая сторона получит процент от последующей перепродажи форварда.

Об этом сообщил аккаунт Serdar в соцсети X, который специализируется на новостях «Трабзонспора».