«Зенит» договорился о трансфере бразильца за 20 миллионов

Сегодня, 22:30
5

«Зенит» согласовал с «Трабзонспором» переход нападающего Фелипе Аугусто.

Петербургский клуб заплатит за бразильца 18 млн евро в виде фиксированной суммы. Еще 2 млн предусмотрены в качестве бонусов, также турецкая сторона получит процент от последующей перепродажи форварда.

Об этом сообщил аккаунт Serdar в соцсети X, который специализируется на новостях «Трабзонспора».

  • Фелипе Аугусто выступает за «Трабзонспор» с лета 2025 года.
  • За это время он принял участие в 40 матчах во всех турнирах и забил 15 мячей. Контракт игрока с турецким клубом рассчитан до лета 2029 года.
  • Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Аугусто в 15 млн евро.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Трабзонспор Зенит Аугусто Фелипе
Комментарии (5)
Интерес
1779824592
Вот это уже газпромовский ценник, в это можно верить!
рылы
1779824600
тюкавина, значит, не будет. но прикол в другом: этот трансфер точь-в-точь повторяет тарасофский. я про тринидадского престарелого зулуса. игрок стоит 15, за него дают 20. только зулус старый, и уже резко подешевел с 15 до 7 лямов буквально за сезон в позорном тарасятнике. а у этого паренька всё впереди, молодой, и у нас так не дешевеют вообще, цена только вырастет. позор хрякам!
Император 1
1779824839
За него больше 10 не дашь, лучше бы Воробьёва за 15 купили
trener7
1779826164
Газспрём дивиденты решил за 25 год не платить, а футболёров покупает.
Антрацитовый волхв
1779827048
Почему-то я не удивлён, что подпишут бразильца...
