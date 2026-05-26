  Приведена аргументация, почему матч за Суперкубок «Спартак» – «Зенит» должен состояться в Москве

Приведена аргументация, почему матч за Суперкубок «Спартак» – «Зенит» должен состояться в Москве

Сегодня, 21:59
5

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин высказался о предстоящем матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».

  • Вероятнее всего, игру примет Нижний Новгород.
  • Последний раз «Зенит» и «Спартак» играли за Суперкубок в 2022 году. На «Газпром Арене» победили петербуржцы.
  • «Спартак» взял FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».

«Пошли дискуссии о месте проведения Суперкубка. Если бы не тот беспредел, что учинили газпода в 22-м году, я бы предложил Нижний Новгород. Удобное расположение, хорошая транспортная доступность, современный стадион на 45 тысяч мест.

Но после того произвола, когда газпода, наблюдая полные «Лужники» и пение десятков тысяч счастливых человек под «Максим», коварным образом затащили Суперкубок в свое логово, предстоящий матч должен быть сыгран только в Москве.

Тогда говорили о справедливости – у питерского стадиона отняли финал Лиги чемпионов. Правда, до сих пор непонятна связь. Ок, тогда и сейчас давайте справедливо: в прошлый раз «Спартак» и «Зенит» играли в Питере, теперь очередь Москвы», – написал Борзыкин.

Источник: телеграм-канал Михаила Борзыкина
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит
Томик
1779822488
Придумают что-нибудь опять. Эти пареньки с полиэтиленовыми пакетами со своей символикой на всё горазды. Вон как ловко себе львов придумали в символы и талисманы. Вжик и как-будто "всегда так было". Или зюбу внесли в список лучших бомбардиров, а изменения в регламент задним числом. Молодцы ещё те короче.
Ответить
VVM1964
1779822766
Логика есть !...
Ответить
рылы
1779824153
жирнорылая ********, ты посчитать не хочешь, что суперкубок россии проводился в москве 12 раз - а в питере всего 2? а это не считается, верно? лишь бы навизжать на питер, почём зря. в казани и краснодаре тоже по 2 матча было. и в нижнем сейчас будет второй. этому галимому рылу лишь бы повизжать на зенит. и зенит, кстати, 4(!) раза играл суперкубок в москве против московских команд! когда же эта рыльная тварь издохнет или пойдёт на завод. лютый тупорылый хряк.
Ответить
Garrincha58
1779824795
Комментарий удален пользователем
Ответить
Fibercore
1779825523
Матч за Суперкубок должен состояться во Владивостоке, Хабаровске, Тюмени или Новосибирске! За Уралом тоже живут фанаты!
Ответить
