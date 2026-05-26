Приведена аргументация, почему матч за Суперкубок «Спартак» – «Зенит» должен состояться в Москве

Проспартаковский блогер Михаил Борзыкин высказался о предстоящем матче за OLIMPBET-Суперкубок России против «Зенита».
- Вероятнее всего, игру примет Нижний Новгород.
- Последний раз «Зенит» и «Спартак» играли за Суперкубок в 2022 году. На «Газпром Арене» победили петербуржцы.
- «Спартак» взял FONBET Кубок России, победив в финале «Краснодар».
«Пошли дискуссии о месте проведения Суперкубка. Если бы не тот беспредел, что учинили газпода в 22-м году, я бы предложил Нижний Новгород. Удобное расположение, хорошая транспортная доступность, современный стадион на 45 тысяч мест.
Но после того произвола, когда газпода, наблюдая полные «Лужники» и пение десятков тысяч счастливых человек под «Максим», коварным образом затащили Суперкубок в свое логово, предстоящий матч должен быть сыгран только в Москве.
Тогда говорили о справедливости – у питерского стадиона отняли финал Лиги чемпионов. Правда, до сих пор непонятна связь. Ок, тогда и сейчас давайте справедливо: в прошлый раз «Спартак» и «Зенит» играли в Питере, теперь очередь Москвы», – написал Борзыкин.