Новая информация о возвращении Дзюбы в «Спартак»

Нападающий Артем Дзюба не вернется в «Спартак». Такая информация есть у инсайдера Ивана Карпова.
«Дзюбы не будет в «Спартаке»: в Тушино не рассматривают возвращение своего 37-летнего воспитанника, а слова Франсиса Кахигао про «посмотрим» – просто вежливость и такт», – написал источник.
- 23 мая 37‑летний Дзюба заявил, что покидает «Акрон», с которым у него летом истекает срок контракта.
- В этом сезоне форвард провел за тольяттинцев 28 матчей, забил 8 голов, сделал 5 ассистов.
- Дзюба – воспитанник «Спартака». Он ушел из московского клуба в 2015 году в «Зенит».
