Халк поздравил «Зенит» с днем рождения

Бывший форвард «Зенита» Халк поздравил с днем рождения петербургский клуб.

«Семья, «Зенит», я хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения! Это 101 год, много историй, много побед. У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нем чемпионом. Пусть Бог всегда благословляет вас! Давай, «Зенит»!» – сказал Халк.