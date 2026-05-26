Халк поздравил «Зенит» с днем рождения

Бывший форвард «Зенита» Халк поздравил с днем рождения петербургский клуб.
«Семья, «Зенит», я хочу поздравить вас с праздником, с днем рождения! Это 101 год, много историй, много побед. У меня была возможность и счастье играть в этом большом клубе и становиться в нем чемпионом. Пусть Бог всегда благословляет вас! Давай, «Зенит»!» – сказал Халк.
- «Зенит» официально праздновал 100-летие 25 мая 2025 года.
- Клуб решил сделать юбилейным сезон-2025/26 вместо 2024/25.
- В этом году петербуржцы выиграли чемпионат России.
