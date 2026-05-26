Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Лига чемпионов Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно

Сегодня, 10:23
3

«Спартак» не будет массово усиливаться новыми игроками в летнее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Сергей Некрасов.

– С этим составом можно бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Скажем так: это база, это платформа. Безусловно, усиливаться надо. И финальная игра Кубка России против «Краснодара» достаточно показала, где нам надо дорабатывать. Будем работать в этом направлении и, конечно, будем бороться за чемпионство.

– Усиление в какие линии будет?

– Не хочу вторгаться в зону ответственности спортивного директора, поэтому воздержусь от комментариев на эту тему. Но это будет не массовое усиление.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне занял четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
  • Красно-белые стали победителями суперфинала FONBET Кубка России, обыграв «Краснодар».

Еще по теме:
Игрок «Спартака» попал в состав Ганы на ЧМ-2026 1
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке 8
Газзаев прокомментировал победу «Спартака» над «Краснодаром» в суперфинале Кубка 1
Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
niskilowar
1779782508
Мужчины, кто ставит на спорт. Я тут поверил в псевдо 99% прохода от телега-каналов и пабликов в вк. Ничего там не заходит. Вернулся на старый сервис. 14 лет им. Ищите их в любом поиске: «платиновый прогноз сайт». Сайт. До победы прогнозы дают.
Ответить
...уефан
1779782732
...окно раскроем на распашку, не разевая особо широко варежку, но 2-3 позиции, аж горят - требуют усиления...
Ответить
Главные новости
Карседо хочет пригласить Эмери в Россию
13:28
ФотоЖена Сафонова показала, что вратарь «ПСЖ» ест на ужин
13:19
1
Уволенный из ЦСКА Челестини договорился с новым клубом
13:09
1
Зобнин ответил, стоило ли Соболеву уходить из «Спартака»
12:50
3
«Ты едешь играть на чемпионат мира?» Как в «МЮ» отреагировали на вызов Ибрагимова в сборную России
12:36
Реакция Мостового на возможный переход Дзюбы в «Спартак»
12:23
7
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
1
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
6
Титов поставил оценку «Спартаку» за матч с «Краснодаром»
11:37
2
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
Все новости
Все новости
Алланазаров – за возвращение Дзюбы в «Спартак»: «Дом есть дом, там ждут всегда»
12:29
3
Пирло назвал россиянина «великим спортсменом»
12:21
1
«Мерзко это все»: Егоров – о возвращении Шварца в «Динамо»
12:10
4
ЦСКА дали совет, от кого избавиться, чтобы снова стать успешным клубом
12:06
2
Экс-форварда «Зенита» назвали самым переоцененным игроком в истории
11:55
3
Назначение Шварца в «Динамо» назвали самоунижением
11:54
1
Стало известно, кто уволил Станковича из «Спартака»
11:41
5
Халк поздравил «Зенит» с днем рождения
11:20
6
ВидеоАкинфеев назвал лучших игроков в истории ЦСКА, «Спартака», «Локомотива», «Зенита» и «Краснодара»
11:14
2
Позиция фанатов «Спартака» по поводу возвращения Дзюбы
11:14
8
Фото«Рубин» пошутил про разбитый Кубок «Спартака»
10:31
4
Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно
10:23
3
ФотоЦСКА поздравил с днем рождения Гинера
10:19
2
Губерниев изменил мнение по Карседо после победы «Спартака» в Кубке
09:22
8
«Он огромный профессионал»: Кахигао высказался о переходе Дзюбы в «Спартак»
08:37
7
Бердыев – о «Спартаке»: «Если я жалею о чем-то в жизни, то как раз об этом»
08:30
24
Карпин сказал, почему Батраков и Кисляк должны уехать в Европу
00:57
6
«Акрон» рассматривает белорусского тренера
00:18
1
Генич объяснил, почему Игнашевич не возглавит ЦСКА
Вчера, 23:57
10
«Краснодар» назвали главным разочарованием сезона: «Получили золотую баранку»
Вчера, 23:48
6
Бердыев хлестко ответил Талалаеву
Вчера, 23:23
13
У Макарова есть четыре варианта продолжения карьеры в РПЛ
Вчера, 22:30
8
Пономарев поддержал решение ЦСКА по тренеру: «Сколько можно преклоняться перед иностранщиной?»
Вчера, 21:59
2
Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»
Вчера, 21:42
7
22-летний камерунец из «Леванте» отказался стать самым высокооплачиваемым футболистом РПЛ
Вчера, 21:34
9
Гендиректор «Акрона» назвал причину ухода Дзюбы
Вчера, 20:38
3
«Зенит» бесплатно отпустил игрока, купленного за 5 миллионов
Вчера, 20:12
12
Еще один тренер покинул «Динамо»
Вчера, 19:45
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 