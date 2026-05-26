Раскрыты планы «Спартака» на летнее трансферное окно

«Спартак» не будет массово усиливаться новыми игроками в летнее трансферное окно. Об этом сообщил генеральный директор московского клуба Сергей Некрасов.

– С этим составом можно бороться за чемпионство в следующем сезоне?

– Скажем так: это база, это платформа. Безусловно, усиливаться надо. И финальная игра Кубка России против «Краснодара» достаточно показала, где нам надо дорабатывать. Будем работать в этом направлении и, конечно, будем бороться за чемпионство.

– Усиление в какие линии будет?

– Не хочу вторгаться в зону ответственности спортивного директора, поэтому воздержусь от комментариев на эту тему. Но это будет не массовое усиление.