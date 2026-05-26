«Акрон» рассматривает белорусского тренера

Стало известно имя одного из пяти претендентов на пост главного тренера «Акрона».

Это 40-летний белорусский специалист Артем Радьков, покинувший в феврале «Арис».

Он уже работал в клубе РПЛ – входил в тренерский штаб «Динамо Мх» с 2024 по 2025 год.

В апреле сообщалось об интересе к Радькову со стороны «Крыльев Советов».