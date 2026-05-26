«Акрон» рассматривает белорусского тренера

Стало известно имя одного из пяти претендентов на пост главного тренера «Акрона».
Это 40-летний белорусский специалист Артем Радьков, покинувший в феврале «Арис».
Он уже работал в клубе РПЛ – входил в тренерский штаб «Динамо Мх» с 2024 по 2025 год.
В апреле сообщалось об интересе к Радькову со стороны «Крыльев Советов».
- «Акрон» финишировал в РПЛ на 13-м месте с 27 очками в 30 турах.
- В стыках команда обыграла «Ротор» по сумме двух встреч, сохранив прописку в Премьер-лиге.
- Перед переходными матчами клуб уволил Заура Тедеева, временно заменив его на Мурата Искакова.
Источник: «Спорт-Экспресс»