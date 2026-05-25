  • Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»

Бердыев прошелся по «Балтике»: «Там мало мысли, а мне интеллект важен»

Сегодня, 21:42
1

Главный тренер азербайджанского «Турана» Курбан Бердыев не согласен с похвалой в адрес «Балтики».

– Что-то мне подсказывает, что сами матчи «Зенита» вам вряд ли интересно смотреть.

– Российский чемпионат не смотрю.

– Вообще?

– Вообще. Уровень упал.

– Даже «Балтику» не смотрите?

– «Балтику» вообще не смотрю.

– А почему смеетесь?

– «Балтика» бегает, мысли там мало.

– А нам нравится! Типо Гасперини, смотришь в натуре, на стадионе.

– Вот-вот! Мысли мало. Мне интеллект важен.

– Там же есть Максим Петров, который одним касанием может, как Рикельме, пас отдать.

– Согласен, хороший парень. Но речь идет о команде в целом, о рисунке.

Источник: Cappuccino & Catenaccio
Россия. Премьер-лига Азербайджан. Премьер-лига Туран Товуз Бердыев Курбан
Комментарии (1)
Сам_себе_сказал
1779735389
привет Талалаеву от Бердыева
