Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана

Главный тренер клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев высказался о своем поведении в матче 1/4 финала Кубка Азербайджана с «Кяпазом» (1:0).

73-летний специалист толкнул резервного судью и был удален с поля.

«Хочу извиниться перед болельщиками за эмоциональное поведение в последнем матче Кубка. Оно недостойно нас», – сказал Бердыев.