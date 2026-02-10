Бердыев извинился после удаления за толчок судьи в матче Кубка Азербайджана

Главный тренер клуба «Туран Товуз» Курбан Бердыев высказался о своем поведении в матче 1/4 финала Кубка Азербайджана с «Кяпазом» (1:0).
73-летний специалист толкнул резервного судью и был удален с поля.
«Хочу извиниться перед болельщиками за эмоциональное поведение в последнем матче Кубка. Оно недостойно нас», – сказал Бердыев.
- Бердыева удалили на 64-й минуте игры с «Кяпазом». До этого красную карточку получил его помощник Юнис Гусейнов.
- После этого «Туран Товуз» обыграл «Карван» (1:0) в азербайджанской Премьер-лиге, где команда экс-главного тренера «Рубина» сейчас занимает 3-е место.
Источник: azerisport.com