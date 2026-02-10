Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  Игрок «КАМАЗа» – о драке в матче с «Крыльями»: «Жесткач, мясорубка»

Игрок «КАМАЗа» – о драке в матче с «Крыльями»: «Жесткач, мясорубка»

Сегодня, 07:59
3

Полузащитник «КАМАЗа» Сурхайхан Абдуллаев высказался о массовой драке в товарищеском матче с «Крыльями Советов».

Он обратил внимание на поведение игроков самарцев защитника Николая Рассказова и полузащитника Фернандо Костанцы.

– На поле был жесткач, мясорубка. Представьте, молодой парнишка борется за мяч, ставит спину. А потом игроки «Крыльев» говорят, что он дал подзатыльник. Не было там подзатыльника.

Рассказов – опытный футболист, и он бьет головой [нашего игрока]. Еще Костанца подбегает, бьет лежачего парня с пыра в затылок. У меня есть видео, могу показать. И когда вся суета закончилась, Констанца показывает пальцами, что следит за ним.

Ладно, мы руки пожали, отпустили ситуацию. А потом люди из команды потом показывают, как он бил головой, ха‑ха ловят. Это неправильно. Если вы хотите подраться, надо делать это за пределами поля. Наберите по телефону, напишите СМС.

Представьте, родители смотрят матч, не могут дозвониться до своего сына. Они переживают. А у парня дырка, ему зашивают. Он приехал на тренировочный сборы не драться, а набрать свои физические кондиции, войти в сезон в хорошей форме.

Ладно еще Рассказов, позвонит, извинится. Но Констанца, который ловит ха‑ха после всего этого… я этого не понимаю.

Может быть у меня такой менталитет, потому что я из Дагестана. Пацаны уже написали из «Ротора», «Челябинска», сказали, что так нельзя оставлять. Нужно дождаться Ревазова, если он хочет поговорить, надо выйти, как взрослые люди, и с глазу на глаз решить этот вопрос.

– После удара в затылок было продолжение?

– Наши ребята подбежали. Слава богу, с Ацамазом ничего не случилось. Но Констанца прошелся по нему шипами. Они еще умудряются сделать Ревазова виноватым. Там был игровой эпизод, он просто подставил спину, может быть отмахнулся жестко, но подзатыльника не было. А подходить и бить с головы парня, который на две головы ниже тебя… так не должно быть.

  • Матч был досрочно завершен после первого тайма.
  • В его концовке Рассказов ударил вингера «КАМАЗа» Ацамаза Ревазова головой в лицо, что привело к потасовке с участием футболистов и персонала обеих команд. Рассказов был удален с поля.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи КАМАЗ Крылья Советов Рассказов Николай Костанца Фернандо Абдуллаев Сурхайхан Ревазов Ацамаз
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Император Бомжей
1770700214
Нормально там Рассказов приложился))
Ответить
crf57
1770700250
А кто такая эта гадина КОНСТАНЦА ?!
Ответить
