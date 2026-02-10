«Зенит» взял форварда, Роналду прекращает забастовку, легионер «Спартака» хочет уйти, конфликт в «Реале» и другие новости

Защитник «Спортинга» прибыл в Москву для завершения трансфера в ЦСКА – известны условия контракта

Новая информация о состоянии Захаряна

Дуран стал игроком «Зенита» – раскрыты суммы аренды и необязательного выкупа

Реакция Шевченко на слова президента ФИФА о допуске России

«Ростов» ответил на первое предложение «Краснодара» по Вахании

Игрок «Крыльев» разбил лицо сопернику в товарищеском матче – есть заявление клуба

У Черышева были предложения от трех клубов РПЛ

Роналду прекращает забастовку в Саудовской Аравии

Легионер «Спартака» хочет уйти из клуба

Батраков попал в топ-10 рейтинга CIES вместе с Мастантуоно и Ямалем

У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»