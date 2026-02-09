Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»

У Черышева были предложения от 3 клубов РПЛ: «Я пересидел в Европе»

Сегодня, 18:15
4

Игрок «Красава ЕНИ» Денис Черышев подробно рассказал, какие российские клубы приглашали его.

«Когда был помоложе, все ребята в сборной стремились в Европу. А я думаю: «Я крутой, уже в Европе играю, зачем мне в Россию ехать?»

А потом я считаю, что пересидел в Европе. Хотя у меня были хорошие варианты из России. В 2017 году звонил Роберто Манчини и говорил: «Приезжай в «Зенит», мне нужен вингер с российским паспортом. Будешь играть и поедешь на чемпионат мира».

А я в тот момент чего-то побоялся – не знаю чего. Опять же, с моей нынешней головой я бы поехал 100%. А тогда побоялся: а вдруг не пойдет, потом не смогу в Европу вернуться. Был какой-то неосознанный страх.

Манчини кто для футбола? Большое имя. Он тебе звонит, говорит на смеси итальянского и испанского: «Приезжай, будешь играть». Как можно отказать такому человеку? Это опять же история, как с Зиданом.

Несколько лет спустя у меня был конкретный интерес со стороны «Краснодара». Это 2020-й год, оставалось два года контракта в «Валенсии». У меня там все было нормально, пришел тренер Хави Грасия, который еще в «Рубине» поработал. Он меня позвал поговорить: «Я хочу, чтобы ты остался. Будешь играть, получать практику».

«Краснодар» давал более продолжительный контракт, чем в «Валенсии» – 3-4 года. До прямого оффера не дошло, но обсуждали условия. Однако в итоге я тоже не поехал. Хотя с моей головой сейчас бы поехал.

А потом в «Валенсии» последний сезон не удался так, как хотелось бы. Получается, я пересидел в Испании. А в России в дальнейшем уже спрос на меня не такой был: если кто-то и хотел, то команды из нижней части таблицы.

Над переходом в «Краснодар» очень долго думал. С «Зенитом» тоже все было реально – просто соглашайся и едешь.

За «Динамо» в детстве болел, потому что за них папа играл. От них был интерес, когда я еще играл во второй команде «Реала» и мог подняться в основу. Тогда на игру «Кастильи» приезжал спортивный директор «Динамо», – не помню кто – с папой смотрел.

Я забил – и они говорили, что готовы предложить такую-то зарплату. А вот со «Спартаком» были только слухи, ко мне никто напрямую не обращался», – сообщил Черышев.

  • До 2022 года Денис играл только в Испании, а затем два сезона провел в «Венеции».
  • Затем футболист отправился в греческий «Паниониос», а 1 февраля присоединился к «Красаве» блогера Евгения Савина.

Хулиганин
1770650408
Точно пересидел в европе. Проникся ценностями. И пошел в команду к крашеному метропеде...ту.
Ответить
Lilipyt
1770652901
Если сказать точнее, то он не в Европе пересидел, а в Реале ожидая возможности сыграть. Но увы так и не понимал, что он не тянет на уровень КАКА и остальных. Надо было тогда уходить в другой клуб в аренду и демонстрировать свою игру на деле.
Ответить
Romeo 123
1770653258
Дениска ты не пересидел ты толком не играл в Европе
Ответить
