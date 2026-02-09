Введите ваш ник на сайте
Черышев сделал выбор между Дзюбой и Роналду

9 февраля, 15:12

Экс-вингер «Реала» и сборной России Денис Черышев предпочел бы играть вместе с Артемом Дзюбой, а не Криштиану Роналду.

  • Черышев выступал с Дзюбой за сборную России, а с Роналду – за «Реал».

– Если бы мог позвать к себе в команду только одного футболиста, с которым когда-либо играл, кого бы выбрал?

– Дзюбу.

– Не Криштиану?

– Нет. Потому что Дзюба – сильный футболист, а еще умеет вокруг себя хорошую атмосферу создать. Поэтому я бы его взял.

С Дзюбой очень легко играть. Если правильно понять, как играет Артем, и под него бежать – он всегда тебе скинет под удар.

Если правильно анализировать его действия, можно очень много забивать за счет него, даже не за счет себя. То есть он тебя делает лучше.

Мы с Дзюбой хорошо сыгрались на том чемпионате мира и дальше тоже – в отборе на Евро.

